Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске на остановке заметили двух медведей - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/medvedi-1904909629.html
В Красноярске на остановке заметили двух медведей
В Красноярске на остановке заметили двух медведей - РИА Новости, 24.10.2023
В Красноярске на остановке заметили двух медведей
Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:25
2023-10-24T13:25
происшествия
красноярск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904907661_334:30:1213:525_1920x0_80_0_0_640a6b44e5c354bfe3260db7a2bc1569.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.Ранее городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях краевого центра. "Сегодня днем в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступили два сообщения от граждан о том, что на улице Калинина в районе остановки "Тарная база" и недалеко от дома 10 "В" на улице Крупской заметили двух медведей. На указанные адреса направлены наряды патрульно-постовой службы полиции", - говорится в релизе. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска - в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
https://ria.ru/20231024/medved-1904868196.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904907661_49:0:1553:1128_1920x0_80_0_0_cf6d2b6da647e720591c9254c3fd1e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия
Происшествия, Красноярск, Россия
В Красноярске на остановке заметили двух медведей

Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска

© Кадр камеры видеонаблюденияМедведь на улице Красноярска
Медведь на улице Красноярска
© Кадр камеры видеонаблюдения
Медведь на улице Красноярска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
Ранее городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях краевого центра.
"Сегодня днем в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступили два сообщения от граждан о том, что на улице Калинина в районе остановки "Тарная база" и недалеко от дома 10 "В" на улице Крупской заметили двух медведей. На указанные адреса направлены наряды патрульно-постовой службы полиции", - говорится в релизе.
Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска - в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных.
Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
24 октября, 11:05
 
ПроисшествияКрасноярскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала