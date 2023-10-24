https://ria.ru/20231024/medvedi-1904909629.html

В Красноярске на остановке заметили двух медведей

В Красноярске на остановке заметили двух медведей - РИА Новости, 24.10.2023

В Красноярске на остановке заметили двух медведей

Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:25

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Очевидцы увидели двух медведей на остановке в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.Ранее городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях краевого центра. "Сегодня днем в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступили два сообщения от граждан о том, что на улице Калинина в районе остановки "Тарная база" и недалеко от дома 10 "В" на улице Крупской заметили двух медведей. На указанные адреса направлены наряды патрульно-постовой службы полиции", - говорится в релизе. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска - в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.

https://ria.ru/20231024/medved-1904868196.html

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происшествия, красноярск, россия