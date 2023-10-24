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Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили - РИА Новости, 24.10.2023
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16:42 24.10.2023 (обновлено: 17:04 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/meditsina-1904976722.html
Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили
Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили - РИА Новости, 24.10.2023
Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:42
2023-10-24T17:04
общество
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. "Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту."Люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым мы в том числе обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому мы должны юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости.Он отметил, что жители регионов РФ должны быть уверены в том, что они смогут бесплатно получать медпомощь даже без полиса ОМС, как это происходит сейчас."Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ", - заключил депутат.
https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили

Госдума продлила срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года.
В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов.
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Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года.
"Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
«
"Люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым мы в том числе обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому мы должны юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости.
Он отметил, что жители регионов РФ должны быть уверены в том, что они смогут бесплатно получать медпомощь даже без полиса ОМС, как это происходит сейчас.
"Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ", - заключил депутат.
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