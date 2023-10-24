https://ria.ru/20231024/meditsina-1904976722.html

Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили

Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили - РИА Новости, 24.10.2023

Срок бесплатного лечения без ОМС для жителей новых регионов продлили

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:42

2023-10-24T16:42

2023-10-24T17:04

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. "Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту."Люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым мы в том числе обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому мы должны юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости.Он отметил, что жители регионов РФ должны быть уверены в том, что они смогут бесплатно получать медпомощь даже без полиса ОМС, как это происходит сейчас."Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ", - заключил депутат.

https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html

https://ria.ru/20231024/biznes-1904910876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф