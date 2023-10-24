https://ria.ru/20231024/mediaforum-1904761242.html

Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ

Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ - РИА Новости, 24.10.2023

Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ

Стала известна деловая программа II Медиафорума стран СНГ, который пройдет 1 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня". Тема... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:00

2023-10-24T09:00

2023-10-24T13:16

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

александр хинштейн

владимир соловьев (телеведущий)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_e7d8ef0c3c292fec546c2e6805847eb7.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Стала известна деловая программа II Медиафорума стран СНГ, который пройдет 1 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня". Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии решено посвятить использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в I Медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте Медиафорума.

https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, александр хинштейн, владимир соловьев (телеведущий), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)