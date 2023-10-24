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Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ - РИА Новости, 24.10.2023
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09:00 24.10.2023 (обновлено: 13:16 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mediaforum-1904761242.html
Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ
Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ - РИА Новости, 24.10.2023
Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ
Стала известна деловая программа II Медиафорума стран СНГ, который пройдет 1 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня". Тема... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:00
2023-10-24T13:16
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
александр хинштейн
владимир соловьев (телеведущий)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904759494_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_e7d8ef0c3c292fec546c2e6805847eb7.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Стала известна деловая программа II Медиафорума стран СНГ, который пройдет 1 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня". Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии решено посвятить использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в I Медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте Медиафорума.
https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html
россия
РИА Новости
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353
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60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, александр хинштейн, владимир соловьев (телеведущий), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Александр Хинштейн, Владимир Соловьев (телеведущий), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Опубликована деловая программа Медиафорума стран СНГ

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Стала известна деловая программа II Медиафорума стран СНГ, который пройдет 1 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня". Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии решено посвятить использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
В 2022 году в I Медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте Медиафорума.
Глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф на международном форумк Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе
16 октября, 16:57
 
Новости агентстваРоссияМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевАлександр ХинштейнВладимир Соловьев (телеведущий)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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