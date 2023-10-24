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Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов - РИА Новости, 24.10.2023
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12:46 24.10.2023 (обновлено: 12:50 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/maksimov-1904896875.html
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов - РИА Новости, 24.10.2023
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:46
2023-10-24T12:50
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Максимова Тимура Игоревича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов

Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов по его просьбе

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкТимур Максимов
Тимур Максимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Тимур Максимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Максимова Тимура Игоревича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
21 июля, 21:15
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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