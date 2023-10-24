https://ria.ru/20231024/maksimov-1904896875.html
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов - РИА Новости, 24.10.2023
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:46
2023-10-24T12:46
2023-10-24T12:50
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Максимова Тимура Игоревича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230721/parshin-1885609476.html
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов
Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов по его просьбе