https://ria.ru/20231024/maksimov-1904896875.html

Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов

Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов - РИА Новости, 24.10.2023

Мишустин освободил Максимова от должности замминистра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:46

2023-10-24T12:46

2023-10-24T12:50

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Максимова Тимура Игоревича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230721/parshin-1885609476.html

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политика, россия, михаил мишустин