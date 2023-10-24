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Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины - РИА Новости, 24.10.2023
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14:04 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/makron-1904922362.html
Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины
Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины - РИА Новости, 24.10.2023
Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины
Стабильность в ближневосточном регионе невозможна, если Израиль не признает законного права палестинцев на свою территорию и на государство, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:04
2023-10-24T14:04
в мире
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
ицхак герцог
хамас
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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Стабильность в ближневосточном регионе невозможна, если Израиль не признает законного права палестинцев на свою территорию и на государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к перезапуску политического процесса для Палестины. "Безопасность Израиля не может быть устойчивой без решительного перезапуска политического процесса для Палестины. ХАМАС – террористическая организация и не представляет интересы палестинского народа. Она должна быть повержена, а палестинские требования должны быть справедливо услышаны", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Выступление транслировалось в официальном аккаунте израильского кабмина в YouTube. "Стабильность в регионе не может быть гарантирована, если Израиль не признает законного права палестинцев на свою территорию и на государство в мире и безопасности по соседству с Израилем", - добавил он. Макрон во вторник находится с визитом в Израиле. Он встретился с президентом Ицхаком Герцогом. На встрече французский президент выразил полную поддержку Тель-Авиву и подчеркнул, что "наша первая задача – освобождение заложников". Позже запланирована встреча Макрона с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/makron-1904867126.html
https://ria.ru/20231024/khamas-1904909004.html
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, ицхак герцог, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Ицхак Герцог, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины

Макрон призвал к решительному перезапуску политического процесса для Палестины

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Павел Бедняков
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Стабильность в ближневосточном регионе невозможна, если Израиль не признает законного права палестинцев на свою территорию и на государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к перезапуску политического процесса для Палестины.
"Безопасность Израиля не может быть устойчивой без решительного перезапуска политического процесса для Палестины. ХАМАС – террористическая организация и не представляет интересы палестинского народа. Она должна быть повержена, а палестинские требования должны быть справедливо услышаны", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле
24 октября, 11:00
Выступление транслировалось в официальном аккаунте израильского кабмина в YouTube.
"Стабильность в регионе не может быть гарантирована, если Израиль не признает законного права палестинцев на свою территорию и на государство в мире и безопасности по соседству с Израилем", - добавил он.
Макрон во вторник находится с визитом в Израиле. Он встретился с президентом Ицхаком Герцогом. На встрече французский президент выразил полную поддержку Тель-Авиву и подчеркнул, что "наша первая задача – освобождение заложников".
Позже запланирована встреча Макрона с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Франция предложила создать коалиции для борьбы с ХАМАС
24 октября, 13:24
 
В миреИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронИцхак ГерцогХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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