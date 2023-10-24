https://ria.ru/20231024/lishay-1904945607.html

В Свердловской области пятеро школьников заболели стригущим лишаем

В Свердловской области пятеро школьников заболели стригущим лишаем - РИА Новости, 24.10.2023

В Свердловской области пятеро школьников заболели стригущим лишаем

Пятеро школьников в Первоуральске Свердловской области заболели стригущим лишаем (микроспорией), сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:07

2023-10-24T15:07

2023-10-24T15:07

происшествия

первоуральск

свердловская область

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Пятеро школьников в Первоуральске Свердловской области заболели стригущим лишаем (микроспорией), сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. Во вторник в екатеринбургских Telegram-каналах со ссылкой на письма местных жителей распространилась информация о том, что в школе №1 в Первоуральске якобы порядка 120 учеников заболели стригущим лишаем, авторы каналов связывали случившееся с проблемами с горячим водоснабжением в городе. "В школе №1 в Первоуральске выявлены пять детей с микроспорией из двух семей. Они учатся в разных классах, в каждом из которых введен карантин. Информация о большем числе заболевших (129-ти) - фейк", - говорится в сообщении. Стригущий лишай или микроспория - это грибковое заболевание с поражением кожи, волос и ногтевых пластин, как правило, человек заражается при контакте с инфицированными животными или предметами, на которых присутствует их шерсть.

https://radiosputnik.ria.ru/20230624/1880166800.html

https://ria.ru/20230919/salmonellez-1897283520.html

первоуральск

свердловская область

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происшествия, первоуральск, свердловская область, здоровье - общество