https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904861211.html
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.10.2023
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:40
2023-10-24T10:40
2023-10-24T13:57
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904919318_0:220:2109:1406_1920x0_80_0_0_1bfdc3751de362e3653e938e4edae16a.jpg
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, еще четыре машины должны поступить до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. Это низкопольное транспортное средство с аппарелью для маломобильных граждан. Артамонов отметил, что в салоне электробусы оборудованы кондиционерами, USB-портами для зарядки гаджетов, терминалами для безналичной оплаты проезда, а также мониторами, которые будут транслировать важную информацию для жителей. "Городской электротранспорт активно развивается в Липецкой области. Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231023/stroitelstvo-1904734406.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904919318_117:0:1992:1406_1920x0_80_0_0_2df74ada636ff906ffee88c957cb1c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, общественный транспорт
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общественный транспорт
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, еще четыре машины должны поступить до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. Это низкопольное транспортное средство с аппарелью для маломобильных граждан.
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном Артамонов
отметил, что в салоне электробусы оборудованы кондиционерами, USB-портами для зарядки гаджетов, терминалами для безналичной оплаты проезда, а также мониторами, которые будут транслировать важную информацию для жителей.
"Городской электротранспорт активно развивается в Липецкой области. Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути", - сказал Артамонов.