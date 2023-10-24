https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904861211.html

Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта

Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.10.2023

Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта

Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:40

2023-10-24T10:40

2023-10-24T13:57

липецкая область

липецк

игорь артамонов

общественный транспорт

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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, еще четыре машины должны поступить до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. Это низкопольное транспортное средство с аппарелью для маломобильных граждан. Артамонов отметил, что в салоне электробусы оборудованы кондиционерами, USB-портами для зарядки гаджетов, терминалами для безналичной оплаты проезда, а также мониторами, которые будут транслировать важную информацию для жителей. "Городской электротранспорт активно развивается в Липецкой области. Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231023/stroitelstvo-1904734406.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, общественный транспорт