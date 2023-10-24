Рейтинг@Mail.ru
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:40 24.10.2023 (обновлено: 13:57 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904861211.html
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.10.2023
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:40
2023-10-24T13:57
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904919318_0:220:2109:1406_1920x0_80_0_0_1bfdc3751de362e3653e938e4edae16a.jpg
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, еще четыре машины должны поступить до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. Это низкопольное транспортное средство с аппарелью для маломобильных граждан. Артамонов отметил, что в салоне электробусы оборудованы кондиционерами, USB-портами для зарядки гаджетов, терминалами для безналичной оплаты проезда, а также мониторами, которые будут транслировать важную информацию для жителей. "Городской электротранспорт активно развивается в Липецкой области. Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231023/stroitelstvo-1904734406.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904919318_117:0:1992:1406_1920x0_80_0_0_2df74ada636ff906ffee88c957cb1c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов, общественный транспорт
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общественный транспорт

Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиПервые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Первые шесть электробусов, закупленные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", доставлены в Липецк, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, еще четыре машины должны поступить до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. Это низкопольное транспортное средство с аппарелью для маломобильных граждан.
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Липецкие стройпроизводители расширяют сотрудничество с Азербайджаном
23 октября, 16:37
Артамонов отметил, что в салоне электробусы оборудованы кондиционерами, USB-портами для зарядки гаджетов, терминалами для безналичной оплаты проезда, а также мониторами, которые будут транслировать важную информацию для жителей.
"Городской электротранспорт активно развивается в Липецкой области. Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала