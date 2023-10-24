https://ria.ru/20231024/les-1905005972.html
В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов
В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов - РИА Новости, 24.10.2023
В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов
С начала 2023 года в лесах Московской области специалисты провели 39,6 тысячи рейдов. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:24
2023-10-24T18:24
2023-10-24T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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С начала 2023 года в лесах Московской области специалисты провели 39,6 тысячи рейдов. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.По его словам, участие в проверках приняли лесничие, казачьи общества, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Эксперты выявляли пожары и следили за порядком и безопасностью в лесах.Отмечается, что наибольшее число патрулирований специалисты провели в Подольском, Истринском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.
https://ria.ru/20231003/les-1900287452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
С начала 2023 года в лесах Московской области специалисты провели 39,6 тысячи рейдов. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”
.
По его словам, участие в проверках приняли лесничие, казачьи общества, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Эксперты выявляли пожары и следили за порядком и безопасностью в лесах.
Отмечается, что наибольшее число патрулирований специалисты провели в Подольском, Истринском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре