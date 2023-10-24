https://ria.ru/20231024/les-1905005972.html

В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов

В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов - РИА Новости, 24.10.2023

В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов

С начала 2023 года в лесах Московской области специалисты провели 39,6 тысячи рейдов. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:24

2023-10-24T18:24

2023-10-24T18:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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С начала 2023 года в лесах Московской области специалисты провели 39,6 тысячи рейдов. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов, сообщил телеканал “360”.По его словам, участие в проверках приняли лесничие, казачьи общества, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Эксперты выявляли пожары и следили за порядком и безопасностью в лесах.Отмечается, что наибольшее число патрулирований специалисты провели в Подольском, Истринском, Шатурском, Звенигородском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.

https://ria.ru/20231003/les-1900287452.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)