https://ria.ru/20231024/lavrov-1904912474.html

Лавров заявил об уничтожении исторической памяти на Украине и в Прибалтике

Лавров заявил об уничтожении исторической памяти на Украине и в Прибалтике - РИА Новости, 24.10.2023

Лавров заявил об уничтожении исторической памяти на Украине и в Прибалтике

В ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, планомерно уничтожается историческая память, открыто пропагандируются нацистские, экстремистские... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:37

2023-10-24T13:37

2023-10-24T13:37

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 24 окт - РИА Новости. В ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, планомерно уничтожается историческая память, открыто пропагандируются нацистские, экстремистские идеи, это вызывает особую тревогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам форума "Без срока давности". Глава МИД выступил с видеообращением к участникам форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", который открылся во вторник в Светлогорске Калининградской области. "Особую тревогу вызывает тот факт, что в ряде стран Европы, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, планомерно уничтожается историческая память, предаются забвению уроки Второй мировой войны, открыто пропагандируются расистские, неонацистские, экстремистские идеи. Дошло до того, что без стеснения воздаются почести бывшим нацистам. Хорошо известна позорная история чествования бывшего нациста в парламенте Канады при участии Зеленского", - сказал министр. Ранее президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия должна активно противодействовать попыткам переписать историю Второй мировой войны и преуменьшить роль России в Победе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, прибалтика, владимир путин, сергей лавров