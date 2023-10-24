https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html

В Кузбассе создали рабочую группу для борьбы с абортами

В Кузбассе создали рабочую группу для борьбы с абортами - РИА Новости, 24.10.2023

В Кузбассе создали рабочую группу для борьбы с абортами

Рабочая группа в Кемеровской области займется разработкой и реализацией мер, направленных на повышение рождаемости и снижение числа искусственных прерываний... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:47

2023-10-24T15:47

2023-10-24T15:47

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татьяна голикова

илья середюк

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рабочая группа в Кемеровской области займется разработкой и реализацией мер, направленных на повышение рождаемости и снижение числа искусственных прерываний беременности, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Илья Середюк. Председателем рабочей группы, которая займется "выработкой эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и демографический рост в Кемеровской области", станет заместитель председателя правительства Кемеровской области Елена Воронина. Всего в группу вошли 18 человек, среди которых представители власти, врачи, а также представители двух религий (христианство и ислам). Среди них президент кемеровской региональной общественной организации "Ассоциация акушеров-гинекологов", доктор медицинских наук и профессор Наталья Артымук, министр образования Кузбасса Софья Балакирева, депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Вероника Власова, министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, руководитель отдела социального служения и благотворительности Кемеровской епархии, протоиерей Геннадий Князев, первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кузбасса Рубин Муниров, министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина. Распоряжение о создании группы вступает в силу со дня подписания. В 2022 году в Кузбассе, согласно отчету регионального ЗАГСа, смертность почти в два раза превысила рождаемость: 19 945 человек родилось, а 38 373 умерло. В сентябре в Минздраве РФ отмечали, что доля отказов от абортов в России растет, более 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказывала, что число абортов в России уменьшилось на 2,3% за 2022 год благодаря работе медицинских организаций по работе с желающими прервать беременность женщинами. Голикова добавила, что с 1 июля 2023 года в 85 регионах страны - позже к ним подключатся новые - реализуются региональные программы по повышению рождаемости. По ее словам, основные направления этих программ - развитие системы господдержки семей с детьми, создание механизмов улучшения жилищных условий, повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, улучшение репродуктивного здоровья населения. Минздрав России в начале октября внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. По словам главы департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елены Шешко, после принятия этого приказа число частных клиник может сократиться уже в 2024 году.

https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html

https://ria.ru/20230913/bolnitsa-1896209066.html

https://ria.ru/20230919/inostrantsy-1897256462.html

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общество, россия, кемеровская область, татьяна голикова, илья середюк, алексей гришин, госдума рф