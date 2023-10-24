В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов
© РИА Новости / Виталий БелоусовВ штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов
В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. 26 журналистов из 15 стран мира принимают участие в специальной осенней сессии проекта SputnikPro в Москве, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы. Среди них представители ведущих зарубежных СМИ – информационного агентства QNA (Катар), новостного агентства VNA (Вьетнам), телеканала Latina Noticias (Перу), интернет-портала Balkans Media (Сербия), информационного агентства Antara и медиагруппы RRI (Индонезия), газеты Global Times (Китай) и других.
Участников ждет насыщенная трехдневная программа, в рамках которой они посетят мастер-классы о принципах работы современного международного мультимедийного информационного агентства, создании видео и визуального контента и его роли в распространении контента и проверке фактов. Помимо разнообразной бизнес-программы журналисты познакомятся с культурной жизнью Москвы.
Уже в самом начале участники поделились своими впечатлениями о программе и пребывании в России.
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"Проект, организованный нашими хостами в России, имеет исключительное значение. Прежде всего, сегодня у нас была возможность услышать много полезных советов, которые пригодятся нам в мире журналистики. Лекция Егора Архипова о производстве видео контента была очень важна для нас, потому что он поделился с нами мыслями о происходящем в медиа мире сегодня и о том, как молодые люди анализируют себя в социальных сетях", – отметила журналистка интернет-портала Portal IN4S Сташа Копривица.
"Помимо того, что мы познакомимся с Москвой, что для меня само по себе невероятно, я больше узнала об агентстве Sputnik, которое мы используем в качестве источника информации: его историю, отдел новостей и многое другое. Для меня особенно важно, что мы в рамках программы можем пообщаться с другими журналистами со всего мира. Для меня очень важная часть программы — именно обмен опытом с коллегами по профессии, занимающимися разными формами журналистики", – сказала журналист интернет-портала OperaMundi Фернанда Оливейра Форгерини.
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"Я очень рада, что мне дали шанс посетить информационное агентство Sputnik. Честно говоря, его масштабы поражают, огромная честь для меня быть частью проекта. Должна отметить теплое отношение наших организаторо, и несмотря на серую погоду в Москве, люди здесь очень яркие!", – поделилась сотрудница информационного агентства Mehr Зейнаб Раджае.
Ранее в течение 2023 года прошли очные сессии проекта SputnikPro для корреспондентов СМИ из Ближнего Востока и Африки.
Очная сессия просветительского проекта SputnikPro реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).