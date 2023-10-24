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В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов

В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов - РИА Новости, 24.10.2023

В штаб-квартире Sputnik стартовал очный курс для иностранных журналистов

26 журналистов из 15 стран мира принимают участие в специальной осенней сессии проекта SputnikPro в Москве, которая открылась сегодня в пресс-центре... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T22:00

2023-10-24T22:00

2023-10-24T22:00

технологии

москва

россия

катар

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. 26 журналистов из 15 стран мира принимают участие в специальной осенней сессии проекта SputnikPro в Москве, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы. Среди них представители ведущих зарубежных СМИ – информационного агентства QNA (Катар), новостного агентства VNA (Вьетнам), телеканала Latina Noticias (Перу), интернет-портала Balkans Media (Сербия), информационного агентства Antara и медиагруппы RRI (Индонезия), газеты Global Times (Китай) и других.Участников ждет насыщенная трехдневная программа, в рамках которой они посетят мастер-классы о принципах работы современного международного мультимедийного информационного агентства, создании видео и визуального контента и его роли в распространении контента и проверке фактов. Помимо разнообразной бизнес-программы журналисты познакомятся с культурной жизнью Москвы.Уже в самом начале участники поделились своими впечатлениями о программе и пребывании в России."Проект, организованный нашими хостами в России, имеет исключительное значение. Прежде всего, сегодня у нас была возможность услышать много полезных советов, которые пригодятся нам в мире журналистики. Лекция Егора Архипова о производстве видео контента была очень важна для нас, потому что он поделился с нами мыслями о происходящем в медиа мире сегодня и о том, как молодые люди анализируют себя в социальных сетях", – отметила журналистка интернет-портала Portal IN4S Сташа Копривица."Помимо того, что мы познакомимся с Москвой, что для меня само по себе невероятно, я больше узнала об агентстве Sputnik, которое мы используем в качестве источника информации: его историю, отдел новостей и многое другое. Для меня особенно важно, что мы в рамках программы можем пообщаться с другими журналистами со всего мира. Для меня очень важная часть программы — именно обмен опытом с коллегами по профессии, занимающимися разными формами журналистики", – сказала журналист интернет-портала OperaMundi Фернанда Оливейра Форгерини."Я очень рада, что мне дали шанс посетить информационное агентство Sputnik. Честно говоря, его масштабы поражают, огромная честь для меня быть частью проекта. Должна отметить теплое отношение наших организаторо, и несмотря на серую погоду в Москве, люди здесь очень яркие!", – поделилась сотрудница информационного агентства Mehr Зейнаб Раджае.Ранее в течение 2023 года прошли очные сессии проекта SputnikPro для корреспондентов СМИ из Ближнего Востока и Африки.Очная сессия просветительского проекта SputnikPro реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

москва

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катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, катар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)