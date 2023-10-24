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На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз - РИА Новости, 24.10.2023
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Краснодарский край
 
00:04 24.10.2023 (обновлено: 12:01 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kultura-1904819508.html
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз
РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:04
2023-10-24T12:01
краснодарский край
краснодарский край
анапа
успенский район
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Объем субсидий на реконструкцию домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров и музеев Краснодарского края за восемь лет вырос почти в 67 раз и достиг 1 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок."Объем субсидий на ремонт и укрепление домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров, музейных организаций вырос почти в 67 раз – с 15 миллионов рублей в 2015 году до 1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 году. Поддержку получили 828 учреждений культуры", - написала в Telegram-канале Минькова. Вице-губернатор добавила, что за последние пять лет на Кубани были отремонтированы 327 учреждений. Кроме того, в регионе начали возводить новые дома культуры - например, в анапском поселке Сукко - чего в крае, по словам Миньковой, не делали более чем полвека. Она также рассказала про обновление домов культуры в Анапе, Мостовском, Кавказском, Красноармейском и Успенском районах Кубани. Учреждения полностью реконструировали по краевой программе "Развитие культуры" и нацпроекту "Культура".
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
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краснодарский край, анапа, успенский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Успенский район
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз

На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Объем субсидий на реконструкцию домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров и музеев Краснодарского края за восемь лет вырос почти в 67 раз и достиг 1 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок.
"Объем субсидий на ремонт и укрепление домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров, музейных организаций вырос почти в 67 раз – с 15 миллионов рублей в 2015 году до 1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 году. Поддержку получили 828 учреждений культуры", - написала в Telegram-канале Минькова.
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Вице-губернатор добавила, что за последние пять лет на Кубани были отремонтированы 327 учреждений. Кроме того, в регионе начали возводить новые дома культуры - например, в анапском поселке Сукко - чего в крае, по словам Миньковой, не делали более чем полвека.
Она также рассказала про обновление домов культуры в Анапе, Мостовском, Кавказском, Красноармейском и Успенском районах Кубани. Учреждения полностью реконструировали по краевой программе "Развитие культуры" и нацпроекту "Культура".
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Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаУспенский район
 
 
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