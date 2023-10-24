https://ria.ru/20231024/kultura-1904819508.html
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз
РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:04
2023-10-24T00:04
2023-10-24T12:01
краснодарский край
краснодарский край
анапа
успенский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Объем субсидий на реконструкцию домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров и музеев Краснодарского края за восемь лет вырос почти в 67 раз и достиг 1 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок."Объем субсидий на ремонт и укрепление домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров, музейных организаций вырос почти в 67 раз – с 15 миллионов рублей в 2015 году до 1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 году. Поддержку получили 828 учреждений культуры", - написала в Telegram-канале Минькова. Вице-губернатор добавила, что за последние пять лет на Кубани были отремонтированы 327 учреждений. Кроме того, в регионе начали возводить новые дома культуры - например, в анапском поселке Сукко - чего в крае, по словам Миньковой, не делали более чем полвека. Она также рассказала про обновление домов культуры в Анапе, Мостовском, Кавказском, Красноармейском и Успенском районах Кубани. Учреждения полностью реконструировали по краевой программе "Развитие культуры" и нацпроекту "Культура".
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
https://ria.ru/20231019/turizm-1903931380.html
краснодарский край
анапа
успенский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапа, успенский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Успенский район
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз
На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.
Объем субсидий на реконструкцию домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров и музеев Краснодарского края за восемь лет вырос почти в 67 раз и достиг 1 миллиарда рублей, сообщила заместитель
губернатора региона Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок.
"Объем субсидий на ремонт и укрепление домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров, музейных организаций вырос почти в 67 раз – с 15 миллионов рублей в 2015 году до 1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 году. Поддержку получили 828 учреждений культуры", - написала в Telegram-канале Минькова.
Краснодарский край с начала года посетили 16 миллионов туристов
Вице-губернатор добавила, что за последние пять лет на Кубани были отремонтированы 327 учреждений. Кроме того, в регионе начали возводить новые дома культуры - например, в анапском поселке Сукко - чего в крае, по словам Миньковой, не делали более чем полвека.
Она также рассказала про обновление домов культуры в Анапе
, Мостовском, Кавказском, Красноармейском и Успенском районах
Кубани. Учреждения полностью реконструировали по краевой программе "Развитие культуры" и нацпроекту "Культура".
Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%