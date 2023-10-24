https://ria.ru/20231024/kultura-1904819508.html

На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз

На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз - РИА Новости, 24.10.2023

На Кубани субсидирование обновления учреждений культуры выросло в 67 раз

РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:04

2023-10-24T00:04

2023-10-24T12:01

краснодарский край

краснодарский край

анапа

успенский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Объем субсидий на реконструкцию домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров и музеев Краснодарского края за восемь лет вырос почти в 67 раз и достиг 1 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок."Объем субсидий на ремонт и укрепление домов культуры, театров, детских школ искусств, библиотек, кинотеатров, музейных организаций вырос почти в 67 раз – с 15 миллионов рублей в 2015 году до 1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 году. Поддержку получили 828 учреждений культуры", - написала в Telegram-канале Минькова. Вице-губернатор добавила, что за последние пять лет на Кубани были отремонтированы 327 учреждений. Кроме того, в регионе начали возводить новые дома культуры - например, в анапском поселке Сукко - чего в крае, по словам Миньковой, не делали более чем полвека. Она также рассказала про обновление домов культуры в Анапе, Мостовском, Кавказском, Красноармейском и Успенском районах Кубани. Учреждения полностью реконструировали по краевой программе "Развитие культуры" и нацпроекту "Культура".

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

https://ria.ru/20231019/turizm-1903931380.html

краснодарский край

анапа

успенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, анапа, успенский район