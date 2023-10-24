https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html

На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах

На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах - РИА Новости, 24.10.2023

На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах

Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:00

2023-10-24T01:00

2023-10-24T01:00

краснодарский край

общество

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903808703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4ad92d6bab0ee242cb182bc4a56a612.jpg

КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу трудового воспитания учащихся школ и колледжей региона, в дальнейшем проект планируют презентовать в рамках комиссии Совета законодателей России. "В целях обеспечения экономической безопасности, с учетом беспрецедентного санкционного давления на нашу страну и необходимости оперативного импортозамещения на первый план выходит подготовка высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. А начинать нужно с профориентации и трудового воспитания… Мы знаем, что определенная работа в этом направлении в школах и колледжах уже ведется, нужно её упорядочить и унифицировать для применения единых подходов... Поэтому поручил профильному комитету сформировать предложения и направить их для включения в план работы Комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции", - написал Бурлачко.По данным пресс-службы заксобрания, депутаты уже подготовили десятки предложений по введению в учебных учреждениях непрерывного трудового воспитания. Среди них, например, создание учебно-производственных комплексов в техникумах, укрепление материально-технической базы школьных мастерских, открытие учебных классов на базе средних профессиональных образовательных организаций (СПО), а также предприятий и учреждений для обучения школьников с учётом потребности в специалистах реального сектора экономики. Кроме этого, обсуждается открытие в школах профильных классов по договору с СПО и вузами.

https://ria.ru/20231017/kravtsov-1903443096.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, краснодарский край