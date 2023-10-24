На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах
На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах
© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу трудового воспитания учащихся школ и колледжей региона, в дальнейшем проект планируют презентовать в рамках комиссии Совета законодателей России.
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"В целях обеспечения экономической безопасности, с учетом беспрецедентного санкционного давления на нашу страну и необходимости оперативного импортозамещения на первый план выходит подготовка высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. А начинать нужно с профориентации и трудового воспитания… Мы знаем, что определенная работа в этом направлении в школах и колледжах уже ведется, нужно её упорядочить и унифицировать для применения единых подходов... Поэтому поручил профильному комитету сформировать предложения и направить их для включения в план работы Комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции", - написал Бурлачко.
По данным пресс-службы заксобрания, депутаты уже подготовили десятки предложений по введению в учебных учреждениях непрерывного трудового воспитания. Среди них, например, создание учебно-производственных комплексов в техникумах, укрепление материально-технической базы школьных мастерских, открытие учебных классов на базе средних профессиональных образовательных организаций (СПО), а также предприятий и учреждений для обучения школьников с учётом потребности в специалистах реального сектора экономики. Кроме этого, обсуждается открытие в школах профильных классов по договору с СПО и вузами.