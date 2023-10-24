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На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах - РИА Новости, 24.10.2023
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Краснодарский край
 
01:00 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html
На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах
На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах
Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:00
2023-10-24T01:00
краснодарский край
общество
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу трудового воспитания учащихся школ и колледжей региона, в дальнейшем проект планируют презентовать в рамках комиссии Совета законодателей России. "В целях обеспечения экономической безопасности, с учетом беспрецедентного санкционного давления на нашу страну и необходимости оперативного импортозамещения на первый план выходит подготовка высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. А начинать нужно с профориентации и трудового воспитания… Мы знаем, что определенная работа в этом направлении в школах и колледжах уже ведется, нужно её упорядочить и унифицировать для применения единых подходов... Поэтому поручил профильному комитету сформировать предложения и направить их для включения в план работы Комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции", - написал Бурлачко.По данным пресс-службы заксобрания, депутаты уже подготовили десятки предложений по введению в учебных учреждениях непрерывного трудового воспитания. Среди них, например, создание учебно-производственных комплексов в техникумах, укрепление материально-технической базы школьных мастерских, открытие учебных классов на базе средних профессиональных образовательных организаций (СПО), а также предприятий и учреждений для обучения школьников с учётом потребности в специалистах реального сектора экономики. Кроме этого, обсуждается открытие в школах профильных классов по договору с СПО и вузами.
https://ria.ru/20231017/kravtsov-1903443096.html
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общество, россия, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Россия, Краснодарский край
На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах

На Кубани готовят проект единого трудового воспитания в школах и колледжах

© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в Telegram-канале заявил, что поручил сформировать предложения по единому подходу трудового воспитания учащихся школ и колледжей региона, в дальнейшем проект планируют презентовать в рамках комиссии Совета законодателей России.
«
"В целях обеспечения экономической безопасности, с учетом беспрецедентного санкционного давления на нашу страну и необходимости оперативного импортозамещения на первый план выходит подготовка высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. А начинать нужно с профориентации и трудового воспитания… Мы знаем, что определенная работа в этом направлении в школах и колледжах уже ведется, нужно её упорядочить и унифицировать для применения единых подходов... Поэтому поручил профильному комитету сформировать предложения и направить их для включения в план работы Комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции", - написал Бурлачко.
По данным пресс-службы заксобрания, депутаты уже подготовили десятки предложений по введению в учебных учреждениях непрерывного трудового воспитания. Среди них, например, создание учебно-производственных комплексов в техникумах, укрепление материально-технической базы школьных мастерских, открытие учебных классов на базе средних профессиональных образовательных организаций (СПО), а также предприятий и учреждений для обучения школьников с учётом потребности в специалистах реального сектора экономики. Кроме этого, обсуждается открытие в школах профильных классов по договору с СПО и вузами.
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