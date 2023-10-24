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Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона - РИА Новости, 24.10.2023
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05:11 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kreditki-1904832721.html
Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона
Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона - РИА Новости, 24.10.2023
Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона
Количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней в России по итогам сентября впервые превысило отметку в 4 миллиона, подсчитали для РИА... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:11
2023-10-24T05:11
экономика
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней в России по итогам сентября впервые превысило отметку в 4 миллиона, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Так, количество "плохих" кредиток в первый месяц осени выросло на 2,3% и составило 4,1 миллиона штук. Одновременно увеличился и объем карт с просроченным долгом - на 2,2%, до максимальных за всю историю наблюдений 250,3 миллиарда рублей. Интересно, что средний размер "просрочки" последние три месяца колеблется около отметки в 61,5 тысячи рублей, при этом в годовом выражении показатель уменьшился на 3%. Также снижается и доля "плохого" долга в общем портфеле кредитных карт: за год она упала на 2,4 процентных пункта, до 11,4%, что стало самым небольшим уровнем как минимум с октября 2021 года. В целом количество активных кредиток на руках россиян в сентябре увеличилось на 1% - до 67 миллионов единиц, а объем кредитования вырос на 4,4% - до 2,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона

Количество кредиток с просрочкой в России впервые превысило четыре миллиона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКлиент "Сбера" у банкомата
Клиент Сбера у банкомата - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Клиент "Сбера" у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней в России по итогам сентября впервые превысило отметку в 4 миллиона, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Так, количество "плохих" кредиток в первый месяц осени выросло на 2,3% и составило 4,1 миллиона штук. Одновременно увеличился и объем карт с просроченным долгом - на 2,2%, до максимальных за всю историю наблюдений 250,3 миллиарда рублей.
Интересно, что средний размер "просрочки" последние три месяца колеблется около отметки в 61,5 тысячи рублей, при этом в годовом выражении показатель уменьшился на 3%.
Также снижается и доля "плохого" долга в общем портфеле кредитных карт: за год она упала на 2,4 процентных пункта, до 11,4%, что стало самым небольшим уровнем как минимум с октября 2021 года.
В целом количество активных кредиток на руках россиян в сентябре увеличилось на 1% - до 67 миллионов единиц, а объем кредитования вырос на 4,4% - до 2,2 триллиона рублей.
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