https://ria.ru/20231024/kozhemyako-1904907476.html

Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички

Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички - РИА Новости, 24.10.2023

Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички

Глава Приморья Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке, а после жалоб местных жителей на нехватку вагонов стал делать это чаще, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:21

2023-10-24T13:21

2023-10-24T13:25

олег кожемяко

общество

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке, а после жалоб местных жителей на нехватку вагонов стал делать это чаще, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, комментируя распространившееся в соцсетях видео. В соцсетях распространилось видео с едущим в пригородном поезде Кожемяко. На кадрах видно, что почти все места в вагоне заняты. "Иногда так добирается до работы утром. Сейчас ездит чаще. Причина — обращения жителей края о том, что в пригородных электропоездах не всегда хватает вагонов", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас число вагонов в пригородных поездах увеличили. Как ранее сообщал минтранс Приморья, с 16 октября на пригородные линии вышли новые электропоезда с шестью вагонам. В частности, это городская электричка "Мыс Чуркин – Владивосток", пригородный поезд "Владивосток – Спасск-Дальний" и "Спасск-Дальний – Владивосток".

https://ria.ru/20230201/vladivostok-1848885169.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег кожемяко, общество, приморский край, владивосток