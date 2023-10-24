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Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички - РИА Новости, 24.10.2023
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13:21 24.10.2023 (обновлено: 13:25 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kozhemyako-1904907476.html
Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички
Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички - РИА Новости, 24.10.2023
Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички
Глава Приморья Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке, а после жалоб местных жителей на нехватку вагонов стал делать это чаще, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:21
2023-10-24T13:25
олег кожемяко
общество
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке, а после жалоб местных жителей на нехватку вагонов стал делать это чаще, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, комментируя распространившееся в соцсетях видео. В соцсетях распространилось видео с едущим в пригородном поезде Кожемяко. На кадрах видно, что почти все места в вагоне заняты. "Иногда так добирается до работы утром. Сейчас ездит чаще. Причина — обращения жителей края о том, что в пригородных электропоездах не всегда хватает вагонов", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас число вагонов в пригородных поездах увеличили. Как ранее сообщал минтранс Приморья, с 16 октября на пригородные линии вышли новые электропоезда с шестью вагонам. В частности, это городская электричка "Мыс Чуркин – Владивосток", пригородный поезд "Владивосток – Спасск-Дальний" и "Спасск-Дальний – Владивосток".
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приморский край
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олег кожемяко, общество, приморский край, владивосток
Олег Кожемяко, Общество, Приморский край, Владивосток
Власти Приморья прокомментировали видео с губернатором в вагоне электрички

Власти Приморья: Кожемяко ездит на электричке после жалоб на нехватку вагонов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Стоп-кадр видео
Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Стоп-кадр видео
Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке, а после жалоб местных жителей на нехватку вагонов стал делать это чаще, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, комментируя распространившееся в соцсетях видео.
В соцсетях распространилось видео с едущим в пригородном поезде Кожемяко. На кадрах видно, что почти все места в вагоне заняты.
"Иногда так добирается до работы утром. Сейчас ездит чаще. Причина — обращения жителей края о том, что в пригородных электропоездах не всегда хватает вагонов", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас число вагонов в пригородных поездах увеличили.
Как ранее сообщал минтранс Приморья, с 16 октября на пригородные линии вышли новые электропоезда с шестью вагонам. В частности, это городская электричка "Мыс Чуркин – Владивосток", пригородный поезд "Владивосток – Спасск-Дальний" и "Спасск-Дальний – Владивосток".
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Олег КожемякоОбществоПриморский крайВладивосток
 
 
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