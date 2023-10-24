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Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:17
2023-10-24T02:17
2023-10-24T13:10
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ООН, 24 окт — РИА Новости. Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. "Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию еще 28 мая 2019 года сотрудника МООНК Михаила Краснощекова и нанесению ему тяжких телесных повреждений", — сказал Небензя.Он напомнил, что косовские "власти" 31 декабря 2021 года своим противоправным решением объявили персоной нон грата еще одного сотрудника миссии — А. Н. Антонова."В отсутствие адекватной реакции повторение аналогичных шагов применительно к персоналу ООН в других уголках мира — лишь вопрос времени", — заключил Небензя.Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) россиянина Михаила Краснощекова, несмотря на дипломатический иммунитет, 28 мая 2019 года задержали и жестоко избили во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
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в мире, косово, россия, василий небензя, оон
В мире, Косово, Россия, Василий Небензя, ООН
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
Небензя: виновных в избиении россиянина в Косово не привлекли к ответу
ООН, 24 окт — РИА Новости. Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
"Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию еще 28 мая 2019 года сотрудника МООНК Михаила Краснощекова и нанесению ему тяжких телесных повреждений", — сказал Небензя.
Он напомнил, что косовские "власти" 31 декабря 2021 года своим противоправным решением объявили персоной нон грата еще одного сотрудника миссии — А. Н. Антонова.
"В отсутствие адекватной реакции повторение аналогичных шагов применительно к персоналу ООН в других уголках мира — лишь вопрос времени", — заключил Небензя.
Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) россиянина Михаила Краснощекова, несмотря на дипломатический иммунитет, 28 мая 2019 года задержали и жестоко избили во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
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