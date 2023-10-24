Рейтинг@Mail.ru
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 24.10.2023 (обновлено: 13:10 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kosovo-1904827218.html
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:17
2023-10-24T13:10
в мире
косово
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 24 окт — РИА Новости. Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. "Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию еще 28 мая 2019 года сотрудника МООНК Михаила Краснощекова и нанесению ему тяжких телесных повреждений", — сказал Небензя.Он напомнил, что косовские "власти" 31 декабря 2021 года своим противоправным решением объявили персоной нон грата еще одного сотрудника миссии — А. Н. Антонова."В отсутствие адекватной реакции повторение аналогичных шагов применительно к персоналу ООН в других уголках мира — лишь вопрос времени", — заключил Небензя.Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) россиянина Михаила Краснощекова, несмотря на дипломатический иммунитет, 28 мая 2019 года задержали и жестоко избили во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
косово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, россия, василий небензя, оон
В мире, Косово, Россия, Василий Небензя, ООН
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя

Небензя: виновных в избиении россиянина в Косово не привлекли к ответу

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 окт — РИА Новости. Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
"Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию еще 28 мая 2019 года сотрудника МООНК Михаила Краснощекова и нанесению ему тяжких телесных повреждений", — сказал Небензя.
Он напомнил, что косовские "власти" 31 декабря 2021 года своим противоправным решением объявили персоной нон грата еще одного сотрудника миссии — А. Н. Антонова.
"В отсутствие адекватной реакции повторение аналогичных шагов применительно к персоналу ООН в других уголках мира — лишь вопрос времени", — заключил Небензя.
Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) россиянина Михаила Краснощекова, несмотря на дипломатический иммунитет, 28 мая 2019 года задержали и жестоко избили во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Эксперт раскрыл причины возникновения русофобии на Западе
14 сентября, 15:28
 
В миреКосовоРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала