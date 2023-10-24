https://ria.ru/20231024/kosovo-1904827218.html

Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя

Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя - РИА Новости, 24.10.2023

Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя

Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:17

2023-10-24T02:17

2023-10-24T13:10

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ООН, 24 окт — РИА Новости. Виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году до сих пор не наказаны, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. "Неизменно востребована деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) при сохранении ее кадрового и финансового потенциала. Обращаем внимание, что до сих пор не привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию еще 28 мая 2019 года сотрудника МООНК Михаила Краснощекова и нанесению ему тяжких телесных повреждений", — сказал Небензя.Он напомнил, что косовские "власти" 31 декабря 2021 года своим противоправным решением объявили персоной нон грата еще одного сотрудника миссии — А. Н. Антонова."В отсутствие адекватной реакции повторение аналогичных шагов применительно к персоналу ООН в других уголках мира — лишь вопрос времени", — заключил Небензя.Сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) россиянина Михаила Краснощекова, несмотря на дипломатический иммунитет, 28 мая 2019 года задержали и жестоко избили во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

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