https://ria.ru/20231024/koronavirus-1904950754.html

В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19

В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2023

В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последнюю неделю в России выявили около 20 тысяч случаев COVID-19, что в три раза ниже показателя прошлого года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:30

2023-10-24T15:30

2023-10-24T15:30

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За последнюю неделю в России выявили около 20 тысяч случаев COVID-19, что в три раза ниже показателя прошлого года, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "По итогам 42-ой недели в стране зарегистрировано около 20 тысяч случаев заболевания Covid-19, что в 3 раза ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года", - говорится в сообщении. Доминирующими штаммами коронавируса в России остаются последовательности варианта "омикрон", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231024/covid-19-1904886117.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19