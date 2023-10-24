https://ria.ru/20231024/koronavirus-1904950754.html
В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19
В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2023
В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19
За последнюю неделю в России выявили около 20 тысяч случаев COVID-19, что в три раза ниже показателя прошлого года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:30
2023-10-24T15:30
2023-10-24T15:30
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За последнюю неделю в России выявили около 20 тысяч случаев COVID-19, что в три раза ниже показателя прошлого года, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "По итогам 42-ой недели в стране зарегистрировано около 20 тысяч случаев заболевания Covid-19, что в 3 раза ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года", - говорится в сообщении. Доминирующими штаммами коронавируса в России остаются последовательности варианта "омикрон", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231024/covid-19-1904886117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус COVID-19
В России за неделю выявили около 20 тысяч новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в России ниже прошлогодних показателей