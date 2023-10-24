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"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
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12:27 24.10.2023 (обновлено: 16:14 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kontrnastuplenie-1904889624.html
"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ
"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ
Украинская армия задействовала весь имеющийся у нее потенциал для проведения контрнаступления, однако даже это не помогло ей провести успешную операцию, заявил... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:27
2023-10-24T16:14
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия задействовала весь имеющийся у нее потенциал для проведения контрнаступления, однако даже это не помогло ей провести успешную операцию, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик."У Украины нет никаких достижений. Они (ВСУ. — Прим. ред.) полностью исчерпали весь свой потенциал в ходе контрнаступления. Они бросили в бой все последние резервы. Все бригады, которые они подготовили, были задействованы в бою, но ВСУ так и не смогли прорвать даже первую линию обороны, за которой есть еще несколько", — отметил он.Берлетик также подчеркнул, что страны — члены НАТО недооценили возможности российской армии, которая, в отличие от альянса, оказалась хорошо подготовлена к долгосрочному конфликту."Они (Россия. — Прим. ред.) были подготовлены к затяжному конфликту: у них огромное количество военных, оборудования и боеприпасов. Именно поэтому у них до сих пор есть преимущество на поле боя. У НАТО закончилось оружие, боеприпасы. &lt;…&gt; Они не готовы к долгосрочному конфликту", — подытожил бывший морпех.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231024/katastrofa-1904855974.html
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша
Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США
"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ

Экс-морпех Берлетик: ВСУ задействовали свои последние резервы в контрнаступлении

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинская армия задействовала весь имеющийся у нее потенциал для проведения контрнаступления, однако даже это не помогло ей провести успешную операцию, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
Украины нет никаких достижений. Они (ВСУ. — Прим. ред.) полностью исчерпали весь свой потенциал в ходе контрнаступления. Они бросили в бой все последние резервы. Все бригады, которые они подготовили, были задействованы в бою, но ВСУ так и не смогли прорвать даже первую линию обороны, за которой есть еще несколько", — отметил он.
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Берлетик также подчеркнул, что страны — члены НАТО недооценили возможности российской армии, которая, в отличие от альянса, оказалась хорошо подготовлена к долгосрочному конфликту.
"Они (Россия. — Прим. ред.) были подготовлены к затяжному конфликту: у них огромное количество военных, оборудования и боеприпасов. Именно поэтому у них до сих пор есть преимущество на поле боя. У НАТО закончилось оружие, боеприпасы. <…> Они не готовы к долгосрочному конфликту", — подытожил бывший морпех.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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