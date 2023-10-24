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"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 24.10.2023 (обновлено: 09:47 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.10.2023
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:26
2023-10-24T09:47
в мире
украина
сша
вивек рамасвами
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.&quot;Это военный конфликт (на Украине. — Прим. ред.), на который мы потратили более двухсот миллиардов долларов американских средств, прямых и косвенных — на противостояние, которое никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией&quot;, — сказал политик.По его мнению, подобная ситуация крайне опасна "как с экономической точки зрения, так и с неэкономической". Кандидат в президенты обвинил в происходящем американских политиков, которые "зарабатывают миллионы долларов на военных подрядчиках", и пообещал положить этому конец.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231024/putin-1904830030.html
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в мире, украина, сша, вивек рамасвами, россия
В мире, Украина, США, Вивек Рамасвами, Россия, Специальная военная операция на Украине
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией

Рамасвами: помощь Украине приближает крупный конфликт между США и Россией

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.
«

"Это военный конфликт (на Украине. — Прим. ред.), на который мы потратили более двухсот миллиардов долларов американских средств, прямых и косвенных — на противостояние, которое никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией", — сказал политик.

По его мнению, подобная ситуация крайне опасна "как с экономической точки зрения, так и с неэкономической". Кандидат в президенты обвинил в происходящем американских политиков, которые "зарабатывают миллионы долларов на военных подрядчиках", и пообещал положить этому конец.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВивек РамасвамиРоссия
 
 
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