https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.10.2023
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:26
2023-10-24T05:26
2023-10-24T09:47
в мире
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сша
вивек рамасвами
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале."Это военный конфликт (на Украине. — Прим. ред.), на который мы потратили более двухсот миллиардов долларов американских средств, прямых и косвенных — на противостояние, которое никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией", — сказал политик.По его мнению, подобная ситуация крайне опасна "как с экономической точки зрения, так и с неэкономической". Кандидат в президенты обвинил в происходящем американских политиков, которые "зарабатывают миллионы долларов на военных подрядчиках", и пообещал положить этому конец.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231024/putin-1904830030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вивек рамасвами, россия
В мире, Украина, США, Вивек Рамасвами, Россия, Специальная военная операция на Украине
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
Рамасвами: помощь Украине приближает крупный конфликт между США и Россией