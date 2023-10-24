https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html

"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией

"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.10.2023

"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией

Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:26

2023-10-24T05:26

2023-10-24T09:47

в мире

украина

сша

вивек рамасвами

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Вашингтона приближает третью мировую войну, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале."Это военный конфликт (на Украине. — Прим. ред.), на который мы потратили более двухсот миллиардов долларов американских средств, прямых и косвенных — на противостояние, которое никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией", — сказал политик.По его мнению, подобная ситуация крайне опасна "как с экономической точки зрения, так и с неэкономической". Кандидат в президенты обвинил в происходящем американских политиков, которые "зарабатывают миллионы долларов на военных подрядчиках", и пообещал положить этому конец.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231024/putin-1904830030.html

украина

сша

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вивек рамасвами, россия