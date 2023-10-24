https://ria.ru/20231024/kolomoyskiy-1904952621.html

СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест

СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест

Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:40

2023-10-24T15:40

2023-10-24T15:40

в мире

игорь коломойский

украина

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Во вторник издание "Страна" сообщало, что адвокаты Коломойского просят изменить меру пресечения для бизнесмена из-за ухудшения состояния его здоровья. "Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Коломойский остается под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)", - говорится в сообщении издания. По данным издания, суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского. В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Его адвокат Александр Лысак сообщал, что у подзащитного началось обострение болезней, однако прокуроры отказывают ему в проведении медобследования. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".

https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898569136.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь коломойский, украина