https://ria.ru/20231024/kolomoyskiy-1904952621.html
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:40
2023-10-24T15:40
2023-10-24T15:40
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игорь коломойский
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Во вторник издание "Страна" сообщало, что адвокаты Коломойского просят изменить меру пресечения для бизнесмена из-за ухудшения состояния его здоровья. "Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Коломойский остается под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)", - говорится в сообщении издания. По данным издания, суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского. В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Его адвокат Александр Лысак сообщал, что у подзащитного началось обострение болезней, однако прокуроры отказывают ему в проведении медобследования. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь коломойский, украина
В мире, Игорь Коломойский, Украина
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
"Страна": киевский суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале
.
Во вторник издание "Страна" сообщало, что адвокаты Коломойского просят изменить меру пресечения для бизнесмена из-за ухудшения состояния его здоровья.
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"Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Коломойский остается под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)", - говорится в сообщении издания. По данным издания, суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского.
В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Его адвокат Александр Лысак сообщал, что у подзащитного началось обострение болезней, однако прокуроры отказывают ему в проведении медобследования.
СБУ
2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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