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СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест - РИА Новости, 24.10.2023
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15:40 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kolomoyskiy-1904952621.html
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:40
2023-10-24T15:40
в мире
игорь коломойский
украина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Во вторник издание "Страна" сообщало, что адвокаты Коломойского просят изменить меру пресечения для бизнесмена из-за ухудшения состояния его здоровья. "Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Коломойский остается под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)", - говорится в сообщении издания. По данным издания, суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского. В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Его адвокат Александр Лысак сообщал, что у подзащитного началось обострение болезней, однако прокуроры отказывают ему в проведении медобследования. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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в мире, игорь коломойский, украина
В мире, Игорь Коломойский, Украина
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест

"Страна": киевский суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Шевченковский суд Киева во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале.
Во вторник издание "Страна" сообщало, что адвокаты Коломойского просят изменить меру пресечения для бизнесмена из-за ухудшения состояния его здоровья.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца
25 сентября, 18:15
"Шевченковский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Коломойский остается под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)", - говорится в сообщении издания. По данным издания, суд обязал руководителя следственного изолятора провести медицинское обследование Коломойского.
В понедельник издание "Украинские новости" сообщало, что Коломойский пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Его адвокат Александр Лысак сообщал, что у подзащитного началось обострение болезней, однако прокуроры отказывают ему в проведении медобследования.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
В миреИгорь КоломойскийУкраина
 
 
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