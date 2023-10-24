https://ria.ru/20231024/kolokoltsev-1904945220.html

Глава МВД рассказал, когда полиция перестанет заниматься бизнесменами

Глава МВД рассказал, когда полиция перестанет заниматься бизнесменами - РИА Новости, 24.10.2023

Глава МВД рассказал, когда полиция перестанет заниматься бизнесменами

Полицейские перестанут заниматься экономическими преступлениями бизнесменов, когда будут декриминализированы составы этих преступлений, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:05

2023-10-24T15:05

2023-10-24T15:09

россия

владимир колокольцев

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полицейские перестанут заниматься экономическими преступлениями бизнесменов, когда будут декриминализированы составы этих преступлений, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что МВД не должно злоупотреблять проверками бизнеса. Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер. "От полиции требуют не вмешиваться в бизнес. За свою достаточно продолжительную служебную деятельность не встречал ни одного мошенника в экономической сфере, который бы назвал себя мошенником или преступником. Все они себя называют предпринимателями и бизнесменами. Поэтому не полицейским разбираться с определением соответствующих правовых норм, а законодателям. Когда декриминализируют экономические составы преступления, тогда и полицейские перестанут ими заниматься", - сказал Колокольцев на заседании коллегии МВД России по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан. Он добавил, что это же касается и миграции: когда местные власти определятся, сколько и какие мигранты им требуются для решения экономических вопросов на своей территории, "тогда и органы внутренних дел должны объединить свои ресурсы для обеспечения данного процесса". Глава МВД РФ отметил, что сегодня с наркотиками связано каждое четвертое преступление мигрантов. "Еще два года назад – каждое восьмое. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий", - подчеркнул Колокольцев.

https://ria.ru/20231011/mvd-1902035426.html

https://ria.ru/20230320/zakon-1859126727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир колокольцев, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф