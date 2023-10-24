https://ria.ru/20231024/kitay-1904934326.html

Парламент Китая назначил нового главу Минфина

Парламент Китая назначил нового главу Минфина - РИА Новости, 24.10.2023

Парламент Китая назначил нового главу Минфина

Парламент Китая назначил новым главой министерства финансов страны секретаря парткома провинции Шаньси Лань Фоаня, сообщает во вторник Центральное телевидение... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:41

2023-10-24T14:41

2023-10-24T14:53

китай

в мире

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Парламент Китая назначил новым главой министерства финансов страны секретаря парткома провинции Шаньси Лань Фоаня, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая."Лю Кунь снят с должности главы министерства финансов, на должность главы ведомства назначен Лань Фоань", - говорится в сообщении телевидения по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине 20-24 октября.

https://ria.ru/20231024/kitay-1904925322.html

китай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, в мире