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Парламент Китая назначил нового главу Минфина - РИА Новости, 24.10.2023
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14:41 24.10.2023 (обновлено: 14:53 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kitay-1904934326.html
Парламент Китая назначил нового главу Минфина
Парламент Китая назначил нового главу Минфина - РИА Новости, 24.10.2023
Парламент Китая назначил нового главу Минфина
Парламент Китая назначил новым главой министерства финансов страны секретаря парткома провинции Шаньси Лань Фоаня, сообщает во вторник Центральное телевидение... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:41
2023-10-24T14:53
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Парламент Китая назначил новым главой министерства финансов страны секретаря парткома провинции Шаньси Лань Фоаня, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая."Лю Кунь снят с должности главы министерства финансов, на должность главы ведомства назначен Лань Фоань", - говорится в сообщении телевидения по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине 20-24 октября.
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китай, в мире
Китай, В мире
Парламент Китая назначил нового главу Минфина

Минфин Китая возглавил секретарь парткома провинции Шаньси Лань Фоань

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗдание китайского парламента в Пекине
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Здание китайского парламента в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Парламент Китая назначил новым главой министерства финансов страны секретаря парткома провинции Шаньси Лань Фоаня, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
"Лю Кунь снят с должности главы министерства финансов, на должность главы ведомства назначен Лань Фоань", - говорится в сообщении телевидения по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине 20-24 октября.
Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 14:14
 
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