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В Китае обратились к мировому сообществу по палестинскому вопросу - РИА Новости, 24.10.2023
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05:46 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kitay-1904833977.html
В Китае обратились к мировому сообществу по палестинскому вопросу
В Китае обратились к мировому сообществу по палестинскому вопросу - РИА Новости, 24.10.2023
В Китае обратились к мировому сообществу по палестинскому вопросу
Мировое сообщество, в особенности крупные державы, должны придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении палестинского вопроса, заявил министр... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:46
2023-10-24T05:46
в мире
израиль
россия
китай
рияд аль-малики
ван и (политик)
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Мировое сообщество, в особенности крупные державы, должны придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики. "Страны за пределами региона, особенно крупные державы, должны сохранять объективность и беспристрастность и играть конструктивную роль в охлаждении кризиса", - приводит во вторник слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И заявил, что Китай решительно осуждает и выступает против всех действий, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают международное право, а также призывает к немедленному прекращению огня и прекращению войны, обеспечению базовых условий для выживания для жителей сектора Газа. По его словам, Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь населению сектора Газа. Глава МИД КНР подчеркнул, что единственным способом решения палестинского вопроса является реализация плана "Два государства для двух народов". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/gaza-1904833767.html
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в мире, израиль, россия, китай, рияд аль-малики, ван и (политик), владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас
В мире, Израиль, Россия, Китай, Рияд аль-Малики, Ван И (политик), Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС
В Китае обратились к мировому сообществу по палестинскому вопросу

МИД КНР: мир должен придерживаться объективной позиции по палестинскому вопросу

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Мировое сообщество, в особенности крупные державы, должны придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.
«
"Страны за пределами региона, особенно крупные державы, должны сохранять объективность и беспристрастность и играть конструктивную роль в охлаждении кризиса", - приводит во вторник слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И заявил, что Китай решительно осуждает и выступает против всех действий, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают международное право, а также призывает к немедленному прекращению огня и прекращению войны, обеспечению базовых условий для выживания для жителей сектора Газа. По его словам, Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь населению сектора Газа.
Глава МИД КНР подчеркнул, что единственным способом решения палестинского вопроса является реализация плана "Два государства для двух народов".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо
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Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияКитайРияд аль-МаликиВан И (политик)Владимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАС
 
 
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