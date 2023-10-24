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Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" последствиями в случае войны против Израиля - РИА Новости, 24.10.2023
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13:51 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/khezbollakh-1904918240.html
Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" последствиями в случае войны против Израиля
Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" последствиями в случае войны против Израиля - РИА Новости, 24.10.2023
Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" последствиями в случае войны против Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению "Хезболлах" ужасными последствиями в случае присоединения движения к войне против... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:51
2023-10-24T13:51
в мире
израиль
россия
иран
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению "Хезболлах" ужасными последствиями в случае присоединения движения к войне против Израиля. По словам премьера, война против ХАМАС может быть длительной, при этом Израиль "будет прилагать все усилия для освобождения пленных и будет стараться не навредить мирным палестинцам". "Сейчас идет битва "оси зла", ведомой Ираном, Хезболлах, ХАМАС, хуситами... они воюют за то, чтобы вернуть Ближний Восток в Средневековье... а есть "ось свободного мира", борющаяся за то, чтобы привести мир к прогрессу и процветанию. Это испытание для мира и цивилизации: если ХАМАС победит, то проиграем мы все, и вся цивилизация окажется под угрозой", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Если Хезболлах совершит ошибку и присоединится к этой войне существенным образом, то она пожалеет об этом... потери будут невообразимы, последствия будут ужасны", - заявил Нетаньяху. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, иран, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Иран, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" последствиями в случае войны против Израиля

Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" ужасными последствиями в случае войны

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению "Хезболлах" ужасными последствиями в случае присоединения движения к войне против Израиля.
По словам премьера, война против ХАМАС может быть длительной, при этом Израиль "будет прилагать все усилия для освобождения пленных и будет стараться не навредить мирным палестинцам".
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам "Хезболлы"
дополняется ...
"Сейчас идет битва "оси зла", ведомой Ираном, Хезболлах, ХАМАС, хуситами... они воюют за то, чтобы вернуть Ближний Восток в Средневековье... а есть "ось свободного мира", борющаяся за то, чтобы привести мир к прогрессу и процветанию. Это испытание для мира и цивилизации: если ХАМАС победит, то проиграем мы все, и вся цивилизация окажется под угрозой", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Если Хезболлах совершит ошибку и присоединится к этой войне существенным образом, то она пожалеет об этом... потери будут невообразимы, последствия будут ужасны", - заявил Нетаньяху.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет
22 октября, 14:48
 
В миреИзраильРоссияИранЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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