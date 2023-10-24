https://ria.ru/20231024/khamas-1904837602.html

Израиль сообщил о 400 ударах по объектам ХАМАС

Израиль сообщил о 400 ударах по объектам ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

Израиль сообщил о 400 ударах по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки нанесла удары по 400 объектам и ликвидировала многих членов ХАМАС, в том числе нескольких командиров. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:31

2023-10-24T07:31

2023-10-24T07:44

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки нанесла удары по 400 объектам и ликвидировала многих членов ХАМАС, в том числе нескольких командиров.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство Россиисообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году