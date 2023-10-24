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Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу - РИА Новости, 24.10.2023
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10:35 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kadyrov-1904859882.html
Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу
Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу - РИА Новости, 24.10.2023
Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу, который в 2014 году был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:35
2023-10-24T10:35
чехия
россия
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу, который в 2014 году был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из местной конюшни и благополучно возвращен в Чечню, о чем сообщил в своем Telegram-канале. "В конюшнях КСК "АХМАТ" я навестил своего любимого скакуна по имени Зазу, которого вы тоже все знаете. Он был похищен из конюшни в Чехии, но мы его нашли и благополучно возвратили домой в республику. Ему 16 лет. Он уже завершил свою спортивную карьеру", - написал Кадыров. Он добавил, что в республике уделяют большое внимание вопросу коневодства. "У нас 14 породистых производителей - одни из самых лучших в России. В текущем году здесь появилось на свет 13 голов молодняка. Это скаковые породы, которых в следующем году уже начнут постепенно приучать к спортивной жизни. Я уверен, что среди них обязательно будут жеребцы, которые станут многократными победителями престижных скачек", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html
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чехия, россия, рамзан кадыров, общество
Чехия, Россия, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении спортивной карьеры скакуна Зазу

© @RKadyrov_95 / TelegramРамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
© @RKadyrov_95 / Telegram
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу, который в 2014 году был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из местной конюшни и благополучно возвращен в Чечню, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
"В конюшнях КСК "АХМАТ" я навестил своего любимого скакуна по имени Зазу, которого вы тоже все знаете. Он был похищен из конюшни в Чехии, но мы его нашли и благополучно возвратили домой в республику. Ему 16 лет. Он уже завершил свою спортивную карьеру", - написал Кадыров.
Рамзан Кадыров и его конь Зазу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ
15 мая, 19:35
Он добавил, что в республике уделяют большое внимание вопросу коневодства.
"У нас 14 породистых производителей - одни из самых лучших в России. В текущем году здесь появилось на свет 13 голов молодняка. Это скаковые породы, которых в следующем году уже начнут постепенно приучать к спортивной жизни. Я уверен, что среди них обязательно будут жеребцы, которые станут многократными победителями престижных скачек", — добавил Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам
7 октября, 01:30
 
ЧехияРоссияРамзан КадыровОбщество
 
 
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