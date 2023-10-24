https://ria.ru/20231024/kadyrov-1904859882.html

Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу

Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу - РИА Новости, 24.10.2023

Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу, который в 2014 году был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:35

2023-10-24T10:35

2023-10-24T10:35

чехия

россия

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил скакуна по кличке Зазу, который в 2014 году был изъят в Чехии в рамках антироссийских санкций, а в 2023 году похищен из местной конюшни и благополучно возвращен в Чечню, о чем сообщил в своем Telegram-канале. "В конюшнях КСК "АХМАТ" я навестил своего любимого скакуна по имени Зазу, которого вы тоже все знаете. Он был похищен из конюшни в Чехии, но мы его нашли и благополучно возвратили домой в республику. Ему 16 лет. Он уже завершил свою спортивную карьеру", - написал Кадыров. Он добавил, что в республике уделяют большое внимание вопросу коневодства. "У нас 14 породистых производителей - одни из самых лучших в России. В текущем году здесь появилось на свет 13 голов молодняка. Это скаковые породы, которых в следующем году уже начнут постепенно приучать к спортивной жизни. Я уверен, что среди них обязательно будут жеребцы, которые станут многократными победителями престижных скачек", — добавил Кадыров.

https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html

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чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехия, россия, рамзан кадыров, общество