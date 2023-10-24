https://ria.ru/20231024/istoriya-1904964747.html

Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории

Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории - РИА Новости, 24.10.2023

Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории

Второе издание нового учебника истории для 10-11-го классов уже готовится в России, заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:13

2023-10-24T16:13

2023-10-24T17:17

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир мединский

анатолий торкунов

российское общество "знание"

мгимо

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Второе издание нового учебника истории для 10-11-го классов уже готовится в России, заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он рассказал на открывающей образовательную неделю для педагогов Москвы и Московской области лекции по истории, организованной Российским обществом "Знание". Неделя в свою очередь предваряет открытие международной выставки-форума "Россия" (стартует 4 ноября). "Мы внимательно любые сейчас замечания анализируем, систематизируем, готовим второе издание (нового учебника по истории для 10-11 классов). У нас Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов) сказал, что у советского учебника было 40 изданий. Знания развиваются, какие-то нюансы уточняются. Было бы странно, если бы этого не было", - сказал Мединский. Помощник президента также напомнил, что в настоящее время идёт работа над новой линейкой учебников истории для 5-9-го классов. "Профессия учителя истории наиважнейшая. Человека создала память - вот что отличает человека: умение делать выводы, стараться не наступать на грабли. Память напрямую влияет на наши действия в настоящем и будущем. Самый важный предмет - это история! Без памяти человечества не будет… Лишение человека памяти есть лишение его человеческого облика", - подчеркнул он. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября этого года. Учебники поставлены во все регионы России.

https://ria.ru/20231022/rf-1904537550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир мединский, анатолий торкунов, российское общество "знание", мгимо