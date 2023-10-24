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Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории - РИА Новости, 24.10.2023
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16:13 24.10.2023 (обновлено: 17:17 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/istoriya-1904964747.html
Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории
Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории - РИА Новости, 24.10.2023
Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории
Второе издание нового учебника истории для 10-11-го классов уже готовится в России, заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:13
2023-10-24T17:17
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир мединский
анатолий торкунов
российское общество "знание"
мгимо
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Второе издание нового учебника истории для 10-11-го классов уже готовится в России, заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он рассказал на открывающей образовательную неделю для педагогов Москвы и Московской области лекции по истории, организованной Российским обществом "Знание". Неделя в свою очередь предваряет открытие международной выставки-форума "Россия" (стартует 4 ноября). "Мы внимательно любые сейчас замечания анализируем, систематизируем, готовим второе издание (нового учебника по истории для 10-11 классов). У нас Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов) сказал, что у советского учебника было 40 изданий. Знания развиваются, какие-то нюансы уточняются. Было бы странно, если бы этого не было", - сказал Мединский. Помощник президента также напомнил, что в настоящее время идёт работа над новой линейкой учебников истории для 5-9-го классов. "Профессия учителя истории наиважнейшая. Человека создала память - вот что отличает человека: умение делать выводы, стараться не наступать на грабли. Память напрямую влияет на наши действия в настоящем и будущем. Самый важный предмет - это история! Без памяти человечества не будет… Лишение человека памяти есть лишение его человеческого облика", - подчеркнул он. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября этого года. Учебники поставлены во все регионы России.
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир мединский, анатолий торкунов, российское общество "знание", мгимо
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Российское общество "Знание", МГИМО, Год педагога и наставника
Мединский сообщил о подготовке нового издания учебника истории

Мединский сообщил о подготовке второго издания учебника истории для 10-11 класса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Второе издание нового учебника истории для 10-11-го классов уже готовится в России, заявил во вторник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Об этом он рассказал на открывающей образовательную неделю для педагогов Москвы и Московской области лекции по истории, организованной Российским обществом "Знание". Неделя в свою очередь предваряет открытие международной выставки-форума "Россия" (стартует 4 ноября).
«
"Мы внимательно любые сейчас замечания анализируем, систематизируем, готовим второе издание (нового учебника по истории для 10-11 классов). У нас Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов) сказал, что у советского учебника было 40 изданий. Знания развиваются, какие-то нюансы уточняются. Было бы странно, если бы этого не было", - сказал Мединский.
Помощник президента также напомнил, что в настоящее время идёт работа над новой линейкой учебников истории для 5-9-го классов.
"Профессия учителя истории наиважнейшая. Человека создала память - вот что отличает человека: умение делать выводы, стараться не наступать на грабли. Память напрямую влияет на наши действия в настоящем и будущем. Самый важный предмет - это история! Без памяти человечества не будет… Лишение человека памяти есть лишение его человеческого облика", - подчеркнул он.
Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября этого года. Учебники поставлены во все регионы России.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир МединскийАнатолий ТоркуновРоссийское общество "Знание"МГИМО
 
 
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