https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html

В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР

В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР - РИА Новости, 24.10.2023

В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР

Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:14

2023-10-24T14:14

2023-10-24T14:14

общество

россия

светлогорск

калининградская область

сергей новиков

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока давности", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков подчеркнул исключительную важность исторического просвещения молодых людей, рассказав им о преступлениях нацистов и их пособников. "Рассказывать им нужно именно в таких форматах: видеоуроков, документальных фильмов, спектаклей, специальных программ, созданных на современном технологическом языке интернета", - сказал Новиков. "Нужно эти крайне важные сведения, факты, документы переводить на язык современной молодежи, и этими практиками мы должны обмениваться", - добавил он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.

https://ria.ru/20231024/lavrov-1904912474.html

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светлогорск

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, светлогорск, калининградская область, сергей новиков