Рейтинг@Mail.ru
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР - РИА Новости, 24.10.2023
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР
Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:14
2023-10-24T14:14
общество
россия
светлогорск
калининградская область
сергей новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480172_0:223:3092:1962_1920x0_80_0_0_2292fe635fe19b792d6dec8d9ae7215c.jpg
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока давности", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков подчеркнул исключительную важность исторического просвещения молодых людей, рассказав им о преступлениях нацистов и их пособников. "Рассказывать им нужно именно в таких форматах: видеоуроков, документальных фильмов, спектаклей, специальных программ, созданных на современном технологическом языке интернета", - сказал Новиков. "Нужно эти крайне важные сведения, факты, документы переводить на язык современной молодежи, и этими практиками мы должны обмениваться", - добавил он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
https://ria.ru/20231024/lavrov-1904912474.html
https://ria.ru/20231016/konkurs-1903031888.html
россия
светлогорск
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480172_363:74:2995:2048_1920x0_80_0_0_df7c78f4af8993752c2fa87a53b21231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлогорск, калининградская область, сергей новиков
Общество, Россия, Светлогорск, Калининградская область, Сергей Новиков
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР

АП: рассказывать о фактах геноцида народов СССР надо через современные форматы

© РИА Новости / Галина Санько | Перейти в медиабанкМирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села
Мирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Галина Санько
Перейти в медиабанк
Мирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока давности", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков подчеркнул исключительную важность исторического просвещения молодых людей, рассказав им о преступлениях нацистов и их пособников.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Лавров заявил об уничтожении исторической памяти на Украине и в Прибалтике
24 октября, 13:37
"Рассказывать им нужно именно в таких форматах: видеоуроков, документальных фильмов, спектаклей, специальных программ, созданных на современном технологическом языке интернета", - сказал Новиков.
"Нужно эти крайне важные сведения, факты, документы переводить на язык современной молодежи, и этими практиками мы должны обмениваться", - добавил он.
Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
Участники обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
Конкурс исследовательских проектов Без срока давности
Подведены итоги конкурса исследовательских проектов "Без срока давности"
16 октября, 12:31
 
ОбществоРоссияСветлогорскКалининградская областьСергей Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала