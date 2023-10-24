https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР - РИА Новости, 24.10.2023
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР
Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:14
2023-10-24T14:14
2023-10-24T14:14
общество
россия
светлогорск
калининградская область
сергей новиков
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока давности", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков подчеркнул исключительную важность исторического просвещения молодых людей, рассказав им о преступлениях нацистов и их пособников. "Рассказывать им нужно именно в таких форматах: видеоуроков, документальных фильмов, спектаклей, специальных программ, созданных на современном технологическом языке интернета", - сказал Новиков. "Нужно эти крайне важные сведения, факты, документы переводить на язык современной молодежи, и этими практиками мы должны обмениваться", - добавил он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
https://ria.ru/20231024/lavrov-1904912474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, светлогорск, калининградская область, сергей новиков
Общество, Россия, Светлогорск, Калининградская область, Сергей Новиков
В АП призвали доносить до молодежи факты геноцида народов СССР
АП: рассказывать о фактах геноцида народов СССР надо через современные форматы
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны надо доносить до молодежи в современных форматах, опробованных в рамках проекта "Без срока давности", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области
, Новиков подчеркнул исключительную важность исторического просвещения молодых людей, рассказав им о преступлениях нацистов и их пособников.
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"Рассказывать им нужно именно в таких форматах: видеоуроков, документальных фильмов, спектаклей, специальных программ, созданных на современном технологическом языке интернета", - сказал Новиков.
"Нужно эти крайне важные сведения, факты, документы переводить на язык современной молодежи, и этими практиками мы должны обмениваться", - добавил он.
Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
Участники обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
Подведены итоги конкурса исследовательских проектов "Без срока давности"