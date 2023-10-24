https://ria.ru/20231024/irak-1905012873.html

Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 24.10.2023

Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:46

2023-10-24T18:46

2023-10-24T18:46

в мире

ирак

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность, сообщили в госдепе. "Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ирак, сша, энтони блинкен