https://ria.ru/20231024/irak-1905012873.html
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 24.10.2023
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:46
2023-10-24T18:46
2023-10-24T18:46
в мире
ирак
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность, сообщили в госдепе. "Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.
https://ria.ru/20231024/ssha-1904887928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, энтони блинкен
В мире, Ирак, США, Энтони Блинкен
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен призвал обеспечить безопасность сил США в Ираке после недавних атак
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность, сообщили в госдепе.
"Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре
на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане
.
СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке