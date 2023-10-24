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Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 24.10.2023
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18:46 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/irak-1905012873.html
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 24.10.2023
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:46
2023-10-24T18:46
в мире
ирак
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность, сообщили в госдепе. "Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.
https://ria.ru/20231024/ssha-1904887928.html
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в мире, ирак, сша, энтони блинкен
В мире, Ирак, США, Энтони Блинкен
Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Блинкен призвал обеспечить безопасность сил США в Ираке после недавних атак

© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Simon Walker/The Times/Pool
Американские военные в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность, сообщили в госдепе.
"Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке
24 октября, 12:19
 
В миреИракСШАЭнтони Блинкен
 
 
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