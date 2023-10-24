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Эксперт оценил инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
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15:35 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/initsiativa-1904951873.html
Эксперт оценил инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС
Эксперт оценил инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
Эксперт оценил инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС
Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с ХАМАС станет провалом, выразил свое мнение РИА Новости РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:35
2023-10-24T15:35
в мире
израиль
россия
франция
борис долгов
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с ХАМАС станет провалом, выразил свое мнение РИА Новости ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с израильским премьером пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС. "Наверняка Макрон проводил консультации со своими коллегами, по крайне мере американскими, потому что просто так такую инициативу не выдвигают. На мой взгляд, эта инициатива обречена на провал, поскольку навряд ли много стран согласятся", - считает эксперт. По его мнению, некоторые страны, возможно, и согласятся под давлением примкнуть к коалиции, однако реализация этой инициативы может привести к массовым манифестациям огромной мусульманской диаспоры, проживающей в странах Евросоюза. "Вряд ли Франция станет ее флагманом. Даже если коалиция будет начинать создаваться и Франция будет там участвовать, то, естественно, руководить коалицией будут Соединенные Штаты, это однозначно", - считает Долгов. Как полагает эксперт, Макрон, вероятно, рассчитывал сформировать коалицию по аналогии с созданной американцами для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство*" (ИГ*), но речь идет о совершенно разных ситуациях. &quot;Это (ИГ* - ред.) действительно была террористическая организация, которая совершала террористические акты. А ХАМАС имеет целью реализацию решения Организации Объединенных Наций (по созданию государства Палестина - ред.)&quot;, - сказал Долгов.По словам эксперта, инициатива Макрона неразумна и с юридической точки зрения, поскольку ХАМАС не признан террористической организацией рядом стран. Кроме того, Долгов назвал нонсенсом стремление создать коалицию для военной борьбы с ХАМАС, учитывая, что ряд стран призывают к мирному урегулированию конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231024/makron-1904924725.html
https://ria.ru/20231024/makron-1904922362.html
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в мире, израиль, россия, франция, борис долгов, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хамас, исламское государство, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Франция, Борис Долгов, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламское государство, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт оценил инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС

Эксперт: инициатива Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС — провальная

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с ХАМАС станет провалом, выразил свое мнение РИА Новости ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с израильским премьером пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Эксперт оценил идею Макрона о международной коалиции для борьбы с ХАМАС
24 октября, 14:12
«
"Наверняка Макрон проводил консультации со своими коллегами, по крайне мере американскими, потому что просто так такую инициативу не выдвигают. На мой взгляд, эта инициатива обречена на провал, поскольку навряд ли много стран согласятся", - считает эксперт.
По его мнению, некоторые страны, возможно, и согласятся под давлением примкнуть к коалиции, однако реализация этой инициативы может привести к массовым манифестациям огромной мусульманской диаспоры, проживающей в странах Евросоюза.
«
"Вряд ли Франция станет ее флагманом. Даже если коалиция будет начинать создаваться и Франция будет там участвовать, то, естественно, руководить коалицией будут Соединенные Штаты, это однозначно", - считает Долгов.
Как полагает эксперт, Макрон, вероятно, рассчитывал сформировать коалицию по аналогии с созданной американцами для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство*" (ИГ*), но речь идет о совершенно разных ситуациях.
«

"Это (ИГ* - ред.) действительно была террористическая организация, которая совершала террористические акты. А ХАМАС имеет целью реализацию решения Организации Объединенных Наций (по созданию государства Палестина - ред.)", - сказал Долгов.

По словам эксперта, инициатива Макрона неразумна и с юридической точки зрения, поскольку ХАМАС не признан террористической организацией рядом стран. Кроме того, Долгов назвал нонсенсом стремление создать коалицию для военной борьбы с ХАМАС, учитывая, что ряд стран призывают к мирному урегулированию конфликта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Макрон призвал к перезапуску политического процесса для Палестины
24 октября, 14:04
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Макрон прибыл в Израиль
24 октября, 10:19
 
В миреИзраильРоссияФранцияБорис ДолговЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуХАМАСИсламское государствоООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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