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Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование - РИА Новости, 24.10.2023
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18:01 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html
Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование
Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование - РИА Новости, 24.10.2023
Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в октябре впервые с июня - до 11,2% с 11,7% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ",... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:01
2023-10-24T18:01
экономика
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в октябре впервые с июня - до 11,2% с 11,7% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Это стало минимальным уровнем с июля 2023 года. В то же время наблюдаемая населением инфляция в России в октябре продолжила рост - до 13,9% с 13,8%, тем самым вернувшись на уровень июня. Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 6-7% и вернется к 4% в 2024 году.
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экономика, россия, фонд "общественное мнение"
Экономика, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование

ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились впервые с июня — до 11,2 процента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупательница в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательница в магазине "Пятерочка" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в октябре впервые с июня - до 11,2% с 11,7% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
Это стало минимальным уровнем с июля 2023 года.
В то же время наблюдаемая населением инфляция в России в октябре продолжила рост - до 13,9% с 13,8%, тем самым вернувшись на уровень июня.
Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 6-7% и вернется к 4% в 2024 году.
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