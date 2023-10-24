https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html

Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование

Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование - РИА Новости, 24.10.2023

Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в октябре впервые с июня - до 11,2% с 11,7% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ",... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:01

2023-10-24T18:01

2023-10-24T18:01

экономика

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в октябре впервые с июня - до 11,2% с 11,7% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Это стало минимальным уровнем с июля 2023 года. В то же время наблюдаемая населением инфляция в России в октябре продолжила рост - до 13,9% с 13,8%, тем самым вернувшись на уровень июня. Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 6-7% и вернется к 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20231020/rubl-1903968013.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, фонд "общественное мнение"