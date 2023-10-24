https://ria.ru/20231024/gosdolg-1904862133.html

Госдолг Украины может достичь 173 миллиардов долларов, заявил Азаров

Госдолг Украины может достичь 173 миллиардов долларов, заявил Азаров - РИА Новости, 24.10.2023

Госдолг Украины может достичь 173 миллиардов долларов, заявил Азаров

Общий государственный долг Украины в текущем году может вырасти до рекордных 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиардов долларов, Киеву придется платить по... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:42

2023-10-24T10:42

2023-10-24T10:42

николай азаров (политик)

украина

мвф

в мире

экономика

сергей марченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5213bb46a75639efd5b47bfafaf36fa9.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Общий государственный долг Украины в текущем году может вырасти до рекордных 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиардов долларов, Киеву придется платить по кредитам вовремя и в полном объеме, считает бывший премьер страны Николай Азаров. "Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов", - написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*. Он отметил, что пока экономический кризис в стране продолжает нарастать, "как снежный ком", киевский режим ищет, у кого взять очередной кредит и как выплатить предыдущие, поскольку МВФ отказал Украине и в реструктуризации долга и в его заморозке на некоторое время. По мнению Азарова, поскольку Киеву предстоит платить по счетам вовремя и в полном объеме, проблема государственного долга ляжет непосильной ношей на Украину. Украинские власти просчитывают, как сократить невоенные расходы бюджета, в связи с сложившейся ситуацией задержек с выплатой пенсий и сокращение соцвыплат не избежать, считает бывший премьер-министр страны. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов. По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902970339.html

https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай азаров (политик), украина, мвф, в мире, экономика, сергей марченко