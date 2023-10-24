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На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке - РИА Новости, 24.10.2023
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15:18 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gibel-1904948700.html
На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке
На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке - РИА Новости, 24.10.2023
На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке
Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:18
2023-10-24T15:18
екатеринбург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января во время дневной прогулки при катании с горки трехлетняя воспитанница застряла в ограждении и, как ранее отмечали правоохранительные органы, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию, а после потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила отсутствие девочки. Позже, как женщина обнаружила воспитанницу, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Медики боролись за ребенка неделю, но спасти его не удалось, девочка скончалась в реанимации. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Вслед за происшествием прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверила соблюдение должностными лицами детсада федерального законодательства и установила, что в нарушение его норм не осуществлялся постоянный визуальный осмотр игровых сооружений и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей оборудования. "Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали – бруса, и застряла там головой, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла. Прокуратура направила материалы в следственные органы..., по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – следует из сообщения. Как добавили журналистам в СК, сейчас по уголовному делу о халатности устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, которых привлекут к ответственности, идет сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела о причинении смерти по неосторожности находится на завершающей стадии.
https://ria.ru/20230927/detsad-1899031730.html
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екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке

На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке в детсаду

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января во время дневной прогулки при катании с горки трехлетняя воспитанница застряла в ограждении и, как ранее отмечали правоохранительные органы, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию, а после потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила отсутствие девочки. Позже, как женщина обнаружила воспитанницу, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Медики боролись за ребенка неделю, но спасти его не удалось, девочка скончалась в реанимации.
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Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Вслед за происшествием прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверила соблюдение должностными лицами детсада федерального законодательства и установила, что в нарушение его норм не осуществлялся постоянный визуальный осмотр игровых сооружений и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей оборудования.
"Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали – бруса, и застряла там головой, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла. Прокуратура направила материалы в следственные органы..., по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – следует из сообщения.
Как добавили журналистам в СК, сейчас по уголовному делу о халатности устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, которых привлекут к ответственности, идет сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела о причинении смерти по неосторожности находится на завершающей стадии.
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