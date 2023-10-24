https://ria.ru/20231024/gibel-1904948700.html

На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке

На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке - РИА Новости, 24.10.2023

На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке

Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:18

2023-10-24T15:18

2023-10-24T15:18

екатеринбург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января во время дневной прогулки при катании с горки трехлетняя воспитанница застряла в ограждении и, как ранее отмечали правоохранительные органы, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию, а после потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила отсутствие девочки. Позже, как женщина обнаружила воспитанницу, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Медики боролись за ребенка неделю, но спасти его не удалось, девочка скончалась в реанимации. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Вслед за происшествием прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверила соблюдение должностными лицами детсада федерального законодательства и установила, что в нарушение его норм не осуществлялся постоянный визуальный осмотр игровых сооружений и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей оборудования. "Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали – бруса, и застряла там головой, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла. Прокуратура направила материалы в следственные органы..., по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – следует из сообщения. Как добавили журналистам в СК, сейчас по уголовному делу о халатности устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, которых привлекут к ответственности, идет сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела о причинении смерти по неосторожности находится на завершающей стадии.

https://ria.ru/20230927/detsad-1899031730.html

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екатеринбург

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екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)