На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке
На Урале возбудили дело после гибели девочки, пострадавшей на горке в детсаду
Прокуратура. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января во время дневной прогулки при катании с горки трехлетняя воспитанница застряла в ограждении и, как ранее отмечали правоохранительные органы, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию, а после потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила отсутствие девочки. Позже, как женщина обнаружила воспитанницу, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Медики боролись за ребенка неделю, но спасти его не удалось, девочка скончалась в реанимации.
Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Вслед за происшествием прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверила соблюдение должностными лицами детсада федерального законодательства и установила, что в нарушение его норм не осуществлялся постоянный визуальный осмотр игровых сооружений и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей оборудования.
"Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали – бруса, и застряла там головой, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла. Прокуратура направила материалы в следственные органы..., по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – следует из сообщения.
Как добавили журналистам в СК, сейчас по уголовному делу о халатности устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, которых привлекут к ответственности, идет сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела о причинении смерти по неосторожности находится на завершающей стадии.