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АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне - РИА Новости, 24.10.2023
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14:23 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне - РИА Новости, 24.10.2023
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне
Россия будет расширять доказательную базу преступлений гитлеровцев и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:23
2023-10-24T14:23
общество
россия
сергей новиков
светлогорск
калининградская область
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 24 окт - РИА Новости. Россия будет расширять доказательную базу преступлений гитлеровцев и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, и через небольшое время на международном уровне будет возможно признать это геноцидом, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков напомнил, что в последние годы во многих регионах РФ суды на основе собранных фактов признали преступления нацистов и их подручных геноцидом мирного советского населения. "Мы продолжаем накапливать эту юридическую базу, этот фундамент, на основании которого - я уверен, пройдет небольшое время - мы сможем и на международном уровне признать массовое истребление советских людей без военной необходимости геноцидом мирного населения. Это важно сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал он. Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности". Участники форума обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html
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общество, россия, сергей новиков, светлогорск, калининградская область
Общество, Россия, Сергей Новиков, Светлогорск, Калининградская область
АП: геноцид советских людей будет возможно признать на мировом уровне

АП: геноцид советских людей нацистами будет возможно признать на мировом уровне

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкРазрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 24 окт - РИА Новости. Россия будет расширять доказательную базу преступлений гитлеровцев и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, и через небольшое время на международном уровне будет возможно признать это геноцидом, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Выступая на открытии международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске Калининградской области, Новиков напомнил, что в последние годы во многих регионах РФ суды на основе собранных фактов признали преступления нацистов и их подручных геноцидом мирного советского населения.
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24 октября, 14:14
«
"Мы продолжаем накапливать эту юридическую базу, этот фундамент, на основании которого - я уверен, пройдет небольшое время - мы сможем и на международном уровне признать массовое истребление советских людей без военной необходимости геноцидом мирного населения. Это важно сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал он.
Ключевой темой нынешнего форума стала выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
Участники форума обсудят использование выработанных практик формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма, определят эффективные формы и методы противодействия ему, а также наметят план дальнейшего использования результатов проекта "Без срока давности" в образовательной, воспитательной и просветительской деятельности.
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ОбществоРоссияСергей НовиковСветлогорскКалининградская область
 
 
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