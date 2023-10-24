https://ria.ru/20231024/gazifikatsiya-1904894435.html

"Газпром" выразил готовность стать партнером по газификации Монголии

"Газпром" выразил готовность стать партнером по газификации Монголии - РИА Новости, 24.10.2023

"Газпром" выразил готовность стать партнером по газификации Монголии

"Газпром" готов разработать схему газоснабжения Монголии и стать партнером по газификации страны, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:40

2023-10-24T12:40

2023-10-24T12:40

монголия

россия

улан-батор

виктория абрамченко

газпром

сила сибири — 2

экономика

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УЛАН-БАТОР, 24 окт – РИА Новости. "Газпром" готов разработать схему газоснабжения Монголии и стать партнером по газификации страны, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая возглавляет российскую часть межправкомиссии с Монголией. На вопрос журналистов, будет ли в Монголии потребляться газ, который, как ожидается, поступит с газопровода "Союз Восток" (продолжит "Силу Сибири 2"), она ответила: "Для Монголии, да. "Газпром" сказал следующее: они готовы стать партнером по газификации Монголии. Они готовы разработать схему газификации Монголии". По словам Абрамченко, это важно, поскольку в Монголии есть такая же экологическая проблема, как в сибирских регионах России - "отапливание углем, соответственно, это выбросы в атмосферу". "В Улан-Баторе есть район юрточный, и вот там люди простые отапливаются углем. ТЭЦ немодернизированные отапливаются тоже углем", – отметила вице-премьер. "Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай мощностью до 50 миллиардов кубометров в год. Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2".

https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html

монголия

россия

улан-батор

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монголия, россия, улан-батор, виктория абрамченко, газпром, сила сибири — 2, экономика