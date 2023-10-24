СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе
NYT: США обеспокоены тем, что Израиль не готов к наземной операции в Газе
Израильские военные на позициях. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Белом доме считают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к началу наземной операции в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
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"Администрация Байдена обеспокоена тем, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, и что Армия обороны Израиля еще не готова начать наземное вторжение с планом, который может сработать", — говорится в статье.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что ЦАХАЛ продолжает готовиться к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку с воздуха, суши и моря.
Как ранее сообщала NYT, Тель-Авив неоднократно откладывал наземную операцию в секторе Газа из-за продолжающихся переговоров с палестинским движением ХАМАС. По данным Times of Israel, военные опасаются, что боевые действия могут отложить или прекратить "на полпути" после освобождения заложников. Как утверждает израильская газета, выход на свободу в минувшую пятницу американок — матери и дочери — привел к отсрочке вторжения.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.