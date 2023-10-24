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СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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11:52 24.10.2023 (обновлено: 12:15 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/gaza-1904880131.html
СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе
СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе
В Белом доме считают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к началу наземной операции в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:52
2023-10-24T12:15
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Белом доме считают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к началу наземной операции в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников."Администрация Байдена обеспокоена тем, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, и что Армия обороны Израиля еще не готова начать наземное вторжение с планом, который может сработать", — говорится в статье. Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что ЦАХАЛ продолжает готовиться к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку с воздуха, суши и моря.Как ранее сообщала NYT, Тель-Авив неоднократно откладывал наземную операцию в секторе Газа из-за продолжающихся переговоров с палестинским движением ХАМАС. По данным Times of Israel, военные опасаются, что боевые действия могут отложить или прекратить "на полпути" после освобождения заложников. Как утверждает израильская газета, выход на свободу в минувшую пятницу американок — матери и дочери — привел к отсрочке вторжения.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231024/izrail-1904847795.html
https://ria.ru/20231024/izrail-1904868482.html
израиль
сша
сектор газа
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: Белый дом считает, что Израиль не готов к наземной операции в Газе

NYT: США обеспокоены тем, что Израиль не готов к наземной операции в Газе

© AFP 2023 / JALAA MAREYИзраильские военные на позициях
Израильские военные на позициях - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Израильские военные на позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Белом доме считают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к началу наземной операции в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«
"Администрация Байдена обеспокоена тем, что у Израиля нет достижимых военных целей в секторе Газа, и что Армия обороны Израиля еще не готова начать наземное вторжение с планом, который может сработать", — говорится в статье.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что ЦАХАЛ продолжает готовиться к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку с воздуха, суши и моря.
Как ранее сообщала NYT, Тель-Авив неоднократно откладывал наземную операцию в секторе Газа из-за продолжающихся переговоров с палестинским движением ХАМАС. По данным Times of Israel, военные опасаются, что боевые действия могут отложить или прекратить "на полпути" после освобождения заложников. Как утверждает израильская газета, выход на свободу в минувшую пятницу американок — матери и дочери — привел к отсрочке вторжения.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ
24 октября, 09:25

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
Военнослужащий ЦАХАЛ на блокпосту недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
24 октября, 11:06
 
В миреИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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