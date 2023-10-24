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В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо - РИА Новости, 24.10.2023
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05:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gaza-1904833767.html
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо - РИА Новости, 24.10.2023
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо
Израиль не даст разрешение на транспортировку топлива в сектор Газа, поскольку есть опасения, что ХАМАС "украдет" его, сообщил старший советник премьер-министра РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:43
2023-10-24T05:43
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Израиль не даст разрешение на транспортировку топлива в сектор Газа, поскольку есть опасения, что ХАМАС "украдет" его, сообщил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью американскому телеканалу CNN. Он отметил, что Израиль не даст на это разрешения даже при освобождении всех заложников ХАМАС. "В настоящее время мы не заинтересованы в том, чтобы еще больше топлива поступало в военную машину ХАМАС, и мы не дали разрешение на (транспортировку - ред.) топлива, мы дали разрешение на медикаменты, воду. Мы дали разрешение на продукты питания, больше мы ничего не разрешали... Решение правительства состоит в том, что топливо не везут потому, что его может украсть ХАМАС и использовать его для питания ракет, которые выпускаются по Израилю с целью убийства нашего народа", - заявил Регев. Он добавил, что некоторое количество топлива было пропущено через КПП "Рафах", но якобы большая часть была украдена "под дулами оружий". Израиль предполагает, что оно было впоследствии передано для использования в военных целях, отметил Регев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, раф
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, РАФ
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо

Регев: Израиль не отправит топливо в сектор Газа из-за страха кражи

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Израиль не даст разрешение на транспортировку топлива в сектор Газа, поскольку есть опасения, что ХАМАС "украдет" его, сообщил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью американскому телеканалу CNN.
Он отметил, что Израиль не даст на это разрешения даже при освобождении всех заложников ХАМАС.
"В настоящее время мы не заинтересованы в том, чтобы еще больше топлива поступало в военную машину ХАМАС, и мы не дали разрешение на (транспортировку - ред.) топлива, мы дали разрешение на медикаменты, воду. Мы дали разрешение на продукты питания, больше мы ничего не разрешали... Решение правительства состоит в том, что топливо не везут потому, что его может украсть ХАМАС и использовать его для питания ракет, которые выпускаются по Израилю с целью убийства нашего народа", - заявил Регев.
Он добавил, что некоторое количество топлива было пропущено через КПП "Рафах", но якобы большая часть была украдена "под дулами оружий". Израиль предполагает, что оно было впоследствии передано для использования в военных целях, отметил Регев.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Байден заявил о важности непрерывного потока гумпомощи в сектор Газа
24 октября, 05:16
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРАФ
 
 
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