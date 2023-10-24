https://ria.ru/20231024/gaza-1904833022.html

Байден заявил о важности непрерывного потока гумпомощи в сектор Газа

Байден заявил о важности непрерывного потока гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 24.10.2023

Байден заявил о важности непрерывного потока гумпомощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость поддерживать непрерывный поток... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:16

2023-10-24T05:16

2023-10-24T05:43

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость поддерживать непрерывный поток гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Белый дом.Как отмечается, Байден поприветствовал освобождение двух заложниц из сектора Газа в понедельник и подтвердил приверженность усилиям с целью освобождения остальных заложников ХАМАС и обеспечения безопасного прохода для граждан США и других мирных жителей в Газе."Президент также подчеркнул необходимость поддерживать непрерывный поток крайне нужной гуманитарной помощи в Газу", - говорится в заявлении Белого дома.Согласно заявлению, президент также проинформировал премьера о поддержке Израиля со стороны США и текущих усилиях по "региональному сдерживанию", включая новые военные развертывания США. Стороны договорились вновь поговорить в ближайшие дни.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/obama-1904829341.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, сша, владимир путин, оон, хамас, джо байден, биньямин нетаньяху