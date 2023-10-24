https://ria.ru/20231024/gaza-1904832846.html

Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае

Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае - РИА Новости, 24.10.2023

Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае

В палестинском вопросе Китай не ищет личной выгоды, будет всеми силами способствовать мирному разрешению палестино-израильского конфликта, заявил министр... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:14

2023-10-24T05:14

2023-10-24T05:14

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. В палестинском вопросе Китай не ищет личной выгоды, будет всеми силами способствовать мирному разрешению палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. "Китай не имеет каких-либо корыстных интересов в палестинском вопросе, искренне надеется на то, что палестинский вопрос будет справедливо и всесторонне решен на основе плана "Два государства для двух народов", что законные интересы безопасности всех сторон будут должным образом решены", - приводит слова Ван И во вторник официальный сайт МИД КНР. Глава китайского МИД подчеркнул, что Китай будет делать все возможное, способствуя мирному разрешению конфликта. Он добавил, что Пекин осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению, и выступает против любых нарушений международного права. Ван И также выразил надежду на то, что Израиль примет эффективные меры для защиты безопасности китайских граждан и учреждений в Израиле. На прошлой неделе МИД КНР сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта более тысячи китайских граждан покинули Израиль. Ранее специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил о четыре погибших, шести раненных и двух пропавших без вести в зоне конфликта гражданах Китая. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/pomosch-1904577653.html

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в мире, израиль, китай, пекин, владимир путин, ван и (политик), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году