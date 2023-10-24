Рейтинг@Mail.ru
Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gaza-1904832846.html
Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае
Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае - РИА Новости, 24.10.2023
Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае
В палестинском вопросе Китай не ищет личной выгоды, будет всеми силами способствовать мирному разрешению палестино-израильского конфликта, заявил министр... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:14
2023-10-24T05:14
в мире
израиль
китай
пекин
владимир путин
ван и (политик)
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. В палестинском вопросе Китай не ищет личной выгоды, будет всеми силами способствовать мирному разрешению палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. "Китай не имеет каких-либо корыстных интересов в палестинском вопросе, искренне надеется на то, что палестинский вопрос будет справедливо и всесторонне решен на основе плана "Два государства для двух народов", что законные интересы безопасности всех сторон будут должным образом решены", - приводит слова Ван И во вторник официальный сайт МИД КНР. Глава китайского МИД подчеркнул, что Китай будет делать все возможное, способствуя мирному разрешению конфликта. Он добавил, что Пекин осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению, и выступает против любых нарушений международного права. Ван И также выразил надежду на то, что Израиль примет эффективные меры для защиты безопасности китайских граждан и учреждений в Израиле. На прошлой неделе МИД КНР сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта более тысячи китайских граждан покинули Израиль. Ранее специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил о четыре погибших, шести раненных и двух пропавших без вести в зоне конфликта гражданах Китая. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/pomosch-1904577653.html
израиль
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_129d17dfad01e11d085df09d297ce4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, китай, пекин, владимир путин, ван и (политик), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Китай, Пекин, Владимир Путин, Ван И (политик), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пекин не преследует личных интересов на Ближнем Востоке, заявили в Китае

Глава МИД КНР: Пекин не преследует личных интересов в палестинском вопросе

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. В палестинском вопросе Китай не ищет личной выгоды, будет всеми силами способствовать мирному разрешению палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
«
"Китай не имеет каких-либо корыстных интересов в палестинском вопросе, искренне надеется на то, что палестинский вопрос будет справедливо и всесторонне решен на основе плана "Два государства для двух народов", что законные интересы безопасности всех сторон будут должным образом решены", - приводит слова Ван И во вторник официальный сайт МИД КНР.
Глава китайского МИД подчеркнул, что Китай будет делать все возможное, способствуя мирному разрешению конфликта. Он добавил, что Пекин осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению, и выступает против любых нарушений международного права.
Ван И также выразил надежду на то, что Израиль примет эффективные меры для защиты безопасности китайских граждан и учреждений в Израиле.
На прошлой неделе МИД КНР сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта более тысячи китайских граждан покинули Израиль. Ранее специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил о четыре погибших, шести раненных и двух пропавших без вести в зоне конфликта гражданах Китая.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Китае высказались о предоставлении гуманитарной помощи Палестине
23 октября, 05:40
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильКитайПекинВладимир ПутинВан И (политик)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала