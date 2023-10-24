https://ria.ru/20231024/dugina-1904891321.html

Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ

Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ - РИА Новости, 24.10.2023

Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с материалами газеты Washington Post, в которых описано многолетнее... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:33

2023-10-24T12:33

2023-10-24T12:54

сша

служба безопасности украины

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811500491_0:178:3141:1945_1920x0_80_0_0_b2698553ffc4a38c39acf56795d74e6b.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с материалами газеты Washington Post, в которых описано многолетнее сотрудничество украинских спецслужб с ЦРУ, и заявил, что о кураторстве украинской разведки со стороны США уже давно известно российским спецслужбам."Мы, конечно же, ознакомились с этими материалами Washington Post с разными перепечатками и так далее. Но давайте не забывать, что мы давно еще об этом говорили, и наши специальные службы неоднократно говорили об имеющейся у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб Соединённых Штатов Америки, можно добавить, а также Великобритании. Нашим спецслужбам об этом давно и достаточно хорошо известно, мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Песков журналистам.Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.

https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру)