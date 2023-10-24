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Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ
Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ - РИА Новости, 24.10.2023
Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с материалами газеты Washington Post, в которых описано многолетнее... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:33
2023-10-24T12:33
2023-10-24T12:54
сша
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с материалами газеты Washington Post, в которых описано многолетнее сотрудничество украинских спецслужб с ЦРУ, и заявил, что о кураторстве украинской разведки со стороны США уже давно известно российским спецслужбам."Мы, конечно же, ознакомились с этими материалами Washington Post с разными перепечатками и так далее. Но давайте не забывать, что мы давно еще об этом говорили, и наши специальные службы неоднократно говорили об имеющейся у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб Соединённых Штатов Америки, можно добавить, а также Великобритании. Нашим спецслужбам об этом давно и достаточно хорошо известно, мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Песков журналистам.Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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сша, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру)
США, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Песков: российским спецслужбам давно известно о кураторстве СБУ силами ЦРУ
Песков: спецслужбам давно известно о кураторстве украинской разведки силами ЦРУ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с материалами газеты Washington Post, в которых описано многолетнее сотрудничество украинских спецслужб с ЦРУ, и заявил, что о кураторстве украинской разведки со стороны США уже давно известно российским спецслужбам.
"Мы, конечно же, ознакомились с этими материалами Washington Post с разными перепечатками и так далее. Но давайте не забывать, что мы давно еще об этом говорили, и наши специальные службы неоднократно говорили об имеющейся у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб Соединённых Штатов Америки, можно добавить, а также Великобритании. Нашим спецслужбам об этом давно и достаточно хорошо известно, мы отдаём себе в этом отчет", - сказал Песков журналистам.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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