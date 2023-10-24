Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ
Мирошник назвал статью об убийстве Дугиной СБУ попыткой отмазать спецслужбы США
Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от причастности к преступлению, заявил во вторник посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
"Попытка этой статьи - рассказать о том, что мы (США - ред.) десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения - решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю... Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. Для них все равно важным остается незапятнанность каких-то спецслужб, которые относятся к США", - сказал Мирошник.
Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.