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Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ - РИА Новости, 24.10.2023
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09:48 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/dugina-1904851621.html
Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ
Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ - РИА Новости, 24.10.2023
Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ
Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:48
2023-10-24T09:48
в мире
украина
россия
киев
родион мирошник
дарья дугина
владлен татарский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от причастности к преступлению, заявил во вторник посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live". Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "Попытка этой статьи - рассказать о том, что мы (США - ред.) десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения - решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю... Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. Для них все равно важным остается незапятнанность каких-то спецслужб, которые относятся к США", - сказал Мирошник. Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html
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в мире, украина, россия, киев, родион мирошник, дарья дугина, владлен татарский, центральное разведывательное управление (цру), фсб
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФСБ
Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ

Мирошник назвал статью об убийстве Дугиной СБУ попыткой отмазать спецслужбы США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от причастности к преступлению, заявил во вторник посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
23 октября, 14:46
"Попытка этой статьи - рассказать о том, что мы (США - ред.) десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения - решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю... Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. Для них все равно важным остается незапятнанность каких-то спецслужб, которые относятся к США", - сказал Мирошник.
Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
23 октября, 19:45
 
В миреУкраинаРоссияКиевРодион МирошникДарья ДугинаВладлен ТатарскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФСБ
 
 
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