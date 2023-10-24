https://ria.ru/20231024/dugina-1904851621.html

Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ

Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ - РИА Новости, 24.10.2023

Мирошник прокомментировал статью WP об убийстве Дугиной СБУ

Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:48

2023-10-24T09:48

2023-10-24T09:48

в мире

украина

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родион мирошник

дарья дугина

владлен татарский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Статья Washington Post о том, что спецслужбы Украины организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - дешевая попытка "отмазать" американские спецслужбы от причастности к преступлению, заявил во вторник посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live". Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников написала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "Попытка этой статьи - рассказать о том, что мы (США - ред.) десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения - решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю... Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. Для них все равно важным остается незапятнанность каких-то спецслужб, которые относятся к США", - сказал Мирошник. Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html

https://ria.ru/20231023/dugina-1904790897.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, родион мирошник, дарья дугина, владлен татарский, центральное разведывательное управление (цру), фсб