https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html

В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом

В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом - РИА Новости, 24.10.2023

В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом и лесовозом, в котором погибла девочка-подросток, сообщило... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:28

2023-10-24T18:28

2023-10-24T18:28

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом и лесовозом, в котором погибла девочка-подросток, сообщило следственное управление СК РФ по республике. По версии следствия, 22 октября в Алатырском муниципальном округе водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053" допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без габаритных огней трактором в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами. "В результате ДТП несколько бревен пробили лобовое стекло автобуса и оказались внутри салона. 13-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Еще две пассажирки автобуса, находившиеся в салоне в момент происшествия, значительно не пострадали, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении. По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после оценки всех обстоятельств случившегося и проведения соответствующих экспертиз", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html

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происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)