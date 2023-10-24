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В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом - РИА Новости, 24.10.2023
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18:28 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html
В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом
В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом - РИА Новости, 24.10.2023
В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом и лесовозом, в котором погибла девочка-подросток, сообщило... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:28
2023-10-24T18:28
происшествия
авто
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом и лесовозом, в котором погибла девочка-подросток, сообщило следственное управление СК РФ по республике. По версии следствия, 22 октября в Алатырском муниципальном округе водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053" допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без габаритных огней трактором в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами. "В результате ДТП несколько бревен пробили лобовое стекло автобуса и оказались внутри салона. 13-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Еще две пассажирки автобуса, находившиеся в салоне в момент происшествия, значительно не пострадали, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении. По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после оценки всех обстоятельств случившегося и проведения соответствующих экспертиз", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html
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происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии завели дело после смертельного ДТП с автобусом и лесовозом

В Чувашии завели дело после гибели девочки в ДТП с автобусом и лесовозом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом и лесовозом, в котором погибла девочка-подросток, сообщило следственное управление СК РФ по республике.
По версии следствия, 22 октября в Алатырском муниципальном округе водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053" допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без габаритных огней трактором в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
24 октября, 14:22
«
"В результате ДТП несколько бревен пробили лобовое стекло автобуса и оказались внутри салона. 13-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Еще две пассажирки автобуса, находившиеся в салоне в момент происшествия, значительно не пострадали, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении.
По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«
"Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после оценки всех обстоятельств случившегося и проведения соответствующих экспертиз", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
24 октября, 06:11
 
ПроисшествияАвтоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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