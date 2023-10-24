Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Иркутской области погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 24.10.2023 (обновлено: 06:18 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/dtp-1904835185.html
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
В ДТП в Иркутской области погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2023
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:11
2023-10-24T06:18
происшествия
авто
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура проконтролирует принятие законного решения по факту смертельной автоаварии в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в понедельник около 12.00 мск вблизи поселка Камышет на 1338 километре трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение трёх автомобилей Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовой "Газели". "От полученных травм водитель и два пассажира легковой иномарки получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте. Еще два пассажира этого автомобиля, а также водитель и пассажиры грузовика доставлены в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении. Причины и условия пр­оизошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
https://ria.ru/20231023/dtp-1904810570.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В ДТП в Иркутской области погибли три человека

В ДТП в Иркутской области три человека погибли и еще несколько пострадали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
«
"Прокуратура проконтролирует принятие законного решения по факту смертельной автоаварии в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в понедельник около 12.00 мск вблизи поселка Камышет на 1338 километре трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение трёх автомобилей Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовой "Газели".
"От полученных травм водитель и два пассажира легковой иномарки получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте. Еще два пассажира этого автомобиля, а также водитель и пассажиры грузовика доставлены в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении.
Причины и условия пр­оизошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок
23 октября, 22:09
 
ПроисшествияАвтоИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала