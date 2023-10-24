https://ria.ru/20231024/dtp-1904835185.html
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
В ДТП в Иркутской области погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2023
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:11
2023-10-24T06:11
2023-10-24T06:18
происшествия
авто
иркутская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура проконтролирует принятие законного решения по факту смертельной автоаварии в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в понедельник около 12.00 мск вблизи поселка Камышет на 1338 километре трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение трёх автомобилей Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовой "Газели". "От полученных травм водитель и два пассажира легковой иномарки получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте. Еще два пассажира этого автомобиля, а также водитель и пассажиры грузовика доставлены в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
В ДТП в Иркутской области три человека погибли и еще несколько пострадали
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале
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"Прокуратура проконтролирует принятие законного решения по факту смертельной автоаварии в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в понедельник около 12.00 мск вблизи поселка Камышет на 1338 километре трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение трёх автомобилей Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовой "Газели".
"От полученных травм водитель и два пассажира легковой иномарки получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте. Еще два пассажира этого автомобиля, а также водитель и пассажиры грузовика доставлены в медицинское учреждение", - добавляется в сообщении.
Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
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