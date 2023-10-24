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В США произошло ДТП с участием сотни машин, есть погибшие
В США произошло ДТП с участием сотни машин, есть погибшие - РИА Новости, 24.10.2023
В США произошло ДТП с участием сотни машин, есть погибшие
Два человека погибли, десятки пострадали в массовом ДТП в американском штате Луизиана, которое произошло из-за сильного тумана, сообщает местное отделение... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:33
2023-10-24T02:33
2023-10-24T10:44
в мире
луизиана
nbc
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли, десятки пострадали в массовом ДТП в американском штате Луизиана, которое произошло из-за сильного тумана, сообщает местное отделение телеканала NBC. "Два человека погибли, десятки ранены в ДТП с сотней машин на шоссе в Луизиане", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал, на шоссе произошла серия ДТП с участием множества машин, в том числе трех грузовых, два из которых загорелись. Около 30 человек получили ранения, говорится в сообщении. Причиной случившегося местные власти называют густой туман, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20230208/malayziya-1850529463.html
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в мире, луизиана, nbc
В США произошло ДТП с участием сотни машин, есть погибшие
NBC: В США два человека погибли в ДТП с сотней машин из-за тумана