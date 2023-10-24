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Новосибирский расчет БПЛА уничтожил в зоне СВО около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 24.10.2023 (обновлено: 07:38 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/drony-1904836149.html
Новосибирский расчет БПЛА уничтожил в зоне СВО около 20 единиц техники ВСУ
Новосибирский расчет БПЛА уничтожил в зоне СВО около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
Новосибирский расчет БПЛА уничтожил в зоне СВО около 20 единиц техники ВСУ
Расчет беспилотников Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил за время специальной военной операции более 500 украинских... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:01
2023-10-24T07:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Расчет беспилотников Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил за время специальной военной операции более 500 украинских военных и около 20 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. "Всего, за весь период СВО, одним из расчетов БПЛА Новороссийских десантников уничтожено более 500 военнослужащих ВСУ и около 20 единиц боевой бронированной техники противника", - сказали в ведомстве. В Минобороны также рассказали, как недавно расчет дронов-камикадзе уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на запорожском направлении. "Оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, пытавшихся скрыться в опорном пункте после неудачной попытки наступления на наши позиции, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Один военнослужащий ВСУ был уничтожен, двое других, бросив своего товарища, поспешили быстрее скрыться от поражения повторным ударом FPV-дрона. В дальнейшем расчетом ударного беспилотника был поражен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону линии боевого соприкосновения", - отметили в Минобороны. Уточняется, что после удара FPV-дрона бронеавтомобиль был выведен из строя, а его экипаж погиб. В Минобороны РФ отметили, что расчеты беспилотников ежедневно уничтожают на запорожском направлении большое количество личного состава и техники ВСУ, пытающихся атаковать позиции российских десантников у населенного пункта Вербовое.
https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Новосибирский расчет БПЛА уничтожил в зоне СВО около 20 единиц техники ВСУ

МО: российский расчет дронов уничтожил за СВО около 20 единиц бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Полевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Расчет беспилотников Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил за время специальной военной операции более 500 украинских военных и около 20 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России.
«
"Всего, за весь период СВО, одним из расчетов БПЛА Новороссийских десантников уничтожено более 500 военнослужащих ВСУ и около 20 единиц боевой бронированной техники противника", - сказали в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, как недавно расчет дронов-камикадзе уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на запорожском направлении.
"Оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, пытавшихся скрыться в опорном пункте после неудачной попытки наступления на наши позиции, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Один военнослужащий ВСУ был уничтожен, двое других, бросив своего товарища, поспешили быстрее скрыться от поражения повторным ударом FPV-дрона. В дальнейшем расчетом ударного беспилотника был поражен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону линии боевого соприкосновения", - отметили в Минобороны.
Уточняется, что после удара FPV-дрона бронеавтомобиль был выведен из строя, а его экипаж погиб.
В Минобороны РФ отметили, что расчеты беспилотников ежедневно уничтожают на запорожском направлении большое количество личного состава и техники ВСУ, пытающихся атаковать позиции российских десантников у населенного пункта Вербовое.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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