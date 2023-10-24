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Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог, ведущих к селам
Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог, ведущих к селам - РИА Новости, 24.10.2023
Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог, ведущих к селам
Дорожные работы завершаются в Белгородской области, на границе Прохоровского и Корочанского района в нормативное состояние привели почти 14 километров полотна,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:42
2023-10-24T13:42
2023-10-24T13:43
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
дороги
ремонт
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БЕЛГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Дорожные работы завершаются в Белгородской области, на границе Прохоровского и Корочанского района в нормативное состояние привели почти 14 километров полотна, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Завершаем дорожные работы 2023 года. На границе Прохоровского и Корочанского района, в районе трех сел Долгое - Александровка – Казачье, почти 14 километров были завершены работы", - написал Гладков.Он отметил, что на состояние этого участка было много жалоб, и вот теперь ремонт завершен. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, к ремонту автодороги Долгое - Александровка – Казачье подрядчик приступил осенью прошлого года. Средства выделены из областного бюджета. Контракт заключен с компанией "Автодорстрой-подрядчик". В ходе работ дорожники срезали верхний изношенный слой покрытия, уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины на всем протяжении. Отмечается, что дорогу активно используют сельхозпредприятия для перевозки своих грузов. За 10 лет эксплуатации проезжая часть существенно износилась, что негативно сказывалось на эффективности работы производителей сельскохозяйственной продукции. "Сегодня мы понимаем важность продовольственной безопасности нашей страны, поэтому оказываем всестороннюю поддержку аграриям. А ремонт дорог – одно из важных направлений этой работы", - подчеркнул Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, дороги, ремонт
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Дороги, Ремонт
БЕЛГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Дорожные работы завершаются в Белгородской области, на границе Прохоровского и Корочанского района в нормативное состояние привели почти 14 километров полотна, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.
"Завершаем дорожные работы 2023 года. На границе Прохоровского
и Корочанского
района, в районе трех сел Долгое - Александровка – Казачье, почти 14 километров были завершены работы", - написал Гладков.
Он отметил, что на состояние этого участка было много жалоб, и вот теперь ремонт завершен.
Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, к ремонту автодороги Долгое - Александровка – Казачье подрядчик приступил осенью прошлого года. Средства выделены из областного бюджета. Контракт заключен с компанией "Автодорстрой-подрядчик". В ходе работ дорожники срезали верхний изношенный слой покрытия, уложили два новых слоя асфальтобетона, укрепили обочины на всем протяжении.
Отмечается, что дорогу активно используют сельхозпредприятия для перевозки своих грузов. За 10 лет эксплуатации проезжая часть существенно износилась, что негативно сказывалось на эффективности работы производителей сельскохозяйственной продукции.
"Сегодня мы понимаем важность продовольственной безопасности нашей страны, поэтому оказываем всестороннюю поддержку аграриям. А ремонт дорог – одно из важных направлений этой работы", - подчеркнул Гладков
.