ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей
© Фото : официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся ниши в отрасли, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата.
"Важно оперативно реагировать на изменения рынка и ориентироваться на потребности, чтобы занимать освободившиеся ниши. Понимая необходимость развития собственных наукоемких производств, сегодня мы создаем комфортные условия для вложений капитала, в том числе в промышленности. В Краснодарском крае успешно работает краевой Фонд развития промышленности. Его программы пользуются большой популярностью у инвесторов. Поэтому планируем докапитализировать учреждение на 1 миллиард рублей, который направим на станкостроение", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Фонд развития промышленности Краснодарского края создали в 2018 году. Сейчас в нем действуют 16 программ заемного финансирования со ставками от 0,1% до 4% годовых, добавляют власти.