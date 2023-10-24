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ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей - РИА Новости, 24.10.2023
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Краснодарский край
 
21:01 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/dokapitalizatsiya-1905036992.html
ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей
ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей - РИА Новости, 24.10.2023
ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей
Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:01
2023-10-24T21:01
краснодарский край
фонд развития промышленности
краснодарский край
вениамин кондратьев
инвестиции
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся ниши в отрасли, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата. "Важно оперативно реагировать на изменения рынка и ориентироваться на потребности, чтобы занимать освободившиеся ниши. Понимая необходимость развития собственных наукоемких производств, сегодня мы создаем комфортные условия для вложений капитала, в том числе в промышленности. В Краснодарском крае успешно работает краевой Фонд развития промышленности. Его программы пользуются большой популярностью у инвесторов. Поэтому планируем докапитализировать учреждение на 1 миллиард рублей, который направим на станкостроение", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Фонд развития промышленности Краснодарского края создали в 2018 году. Сейчас в нем действуют 16 программ заемного финансирования со ставками от 0,1% до 4% годовых, добавляют власти.
https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html
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фонд развития промышленности, краснодарский край, вениамин кондратьев, инвестиции
Краснодарский край, Фонд развития промышленности, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Инвестиции

ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей

© Фото : официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся ниши в отрасли, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата.
"Важно оперативно реагировать на изменения рынка и ориентироваться на потребности, чтобы занимать освободившиеся ниши. Понимая необходимость развития собственных наукоемких производств, сегодня мы создаем комфортные условия для вложений капитала, в том числе в промышленности. В Краснодарском крае успешно работает краевой Фонд развития промышленности. Его программы пользуются большой популярностью у инвесторов. Поэтому планируем докапитализировать учреждение на 1 миллиард рублей, который направим на станкостроение", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Фонд развития промышленности Краснодарского края создали в 2018 году. Сейчас в нем действуют 16 программ заемного финансирования со ставками от 0,1% до 4% годовых, добавляют власти.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей
13 октября, 12:53
 
Краснодарский крайФонд развития промышленностиКраснодарский крайВениамин КондратьевИнвестиции
 
 
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