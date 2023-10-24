https://ria.ru/20231024/dokapitalizatsiya-1905036992.html

ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей

ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей - РИА Новости, 24.10.2023

ФРП Кубани могут докапитализировать на 1 миллиард рублей

Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:01

2023-10-24T21:01

2023-10-24T21:01

краснодарский край

фонд развития промышленности

краснодарский край

вениамин кондратьев

инвестиции

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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края планируют докапитализировать на 1 миллиард рублей, его программы помогут производителям занять освободившиеся ниши в отрасли, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата. "Важно оперативно реагировать на изменения рынка и ориентироваться на потребности, чтобы занимать освободившиеся ниши. Понимая необходимость развития собственных наукоемких производств, сегодня мы создаем комфортные условия для вложений капитала, в том числе в промышленности. В Краснодарском крае успешно работает краевой Фонд развития промышленности. Его программы пользуются большой популярностью у инвесторов. Поэтому планируем докапитализировать учреждение на 1 миллиард рублей, который направим на станкостроение", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Фонд развития промышленности Краснодарского края создали в 2018 году. Сейчас в нем действуют 16 программ заемного финансирования со ставками от 0,1% до 4% годовых, добавляют власти.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

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фонд развития промышленности, краснодарский край, вениамин кондратьев, инвестиции