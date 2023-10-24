https://ria.ru/20231024/covid-19-1904886117.html

В России выросла заболеваемость COVID-19

В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2023

В России выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:14

2023-10-24T12:14

2023-10-24T12:15

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,08 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 172 человека с коронавирусом, что на 14,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 15 722 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 42 неделю 50 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20231017/bolnichnyy-1903304182.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19