https://ria.ru/20231024/covid-19-1904886117.html
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:14
2023-10-24T12:14
2023-10-24T12:15
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,08 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 172 человека с коронавирусом, что на 14,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 15 722 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 42 неделю 50 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20231017/bolnichnyy-1903304182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 20,1 процента
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,08 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 172 человека с коронавирусом, что на 14,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 15 722 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 42 неделю 50 человек, уточнили в оперштабе.
Закрыть больничный после ОРВИ и COVID-19 в Подмосковье можно дистанционно