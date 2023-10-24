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Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги - РИА Новости, 24.10.2023
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10:10 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/bumaga-1904793839.html
Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги
Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги - РИА Новости, 24.10.2023
Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги
Столичный создатель RFID-продукции досрочно погасил выданный городом льготный инвесткредит, позволивший компании нарастить производство и расширить ассортимент, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:10
2023-10-24T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
инвестиции
кредиты
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный создатель RFID-продукции досрочно погасил выданный городом льготный инвесткредит, позволивший компании нарастить производство и расширить ассортимент, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в 2019 году выдал столичной компании ISBC льготный инвесткредит в размере 100 миллионов рублей под 2% годовых. Предприятие направило средство на увеличение объемов производства и запуск новой линии по выпуску инновационной бумаги. Досрочное погашение займа освободило ресурсы для инвестиций в развитие и разработку продуктов, необходимых российскому рынку", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Разработанная компанией сверхтонкая бумага со встроенной RFID-меткой не имеет аналогов на российском и мировом рынке и может использоваться как обычная бумага для двусторонней офсетной или цифровой печати. При этом, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, мощности предприятия дают возможность ежегодно выпускать до шести миллионов листов формата А3+."Мы благодарны Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства за плодотворное сотрудничество. В этом году интерактивные открытки, произведенные на нашем предприятии, были представлены на стенде Москвы на ПМЭФ и выставке "Иннопром", - рассказал генеральный директор ISBC Никита Кожемякин.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, инвестиции, кредиты
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Инвестиции, Кредиты

Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный создатель RFID-продукции досрочно погасил выданный городом льготный инвесткредит, позволивший компании нарастить производство и расширить ассортимент, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в 2019 году выдал столичной компании ISBC льготный инвесткредит в размере 100 миллионов рублей под 2% годовых. Предприятие направило средство на увеличение объемов производства и запуск новой линии по выпуску инновационной бумаги. Досрочное погашение займа освободило ресурсы для инвестиций в развитие и разработку продуктов, необходимых российскому рынку", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Разработанная компанией сверхтонкая бумага со встроенной RFID-меткой не имеет аналогов на российском и мировом рынке и может использоваться как обычная бумага для двусторонней офсетной или цифровой печати. При этом, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, мощности предприятия дают возможность ежегодно выпускать до шести миллионов листов формата А3+.
"Мы благодарны Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства за плодотворное сотрудничество. В этом году интерактивные открытки, произведенные на нашем предприятии, были представлены на стенде Москвы на ПМЭФ и выставке "Иннопром", - рассказал генеральный директор ISBC Никита Кожемякин.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест
13 октября, 16:19
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваИнвестицииКредиты
 
 
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