https://ria.ru/20231024/bumaga-1904793839.html

Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги

Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги - РИА Новости, 24.10.2023

Ефимов: льготный кредит от Москвы помог расширить производство умной бумаги

Столичный создатель RFID-продукции досрочно погасил выданный городом льготный инвесткредит, позволивший компании нарастить производство и расширить ассортимент, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:10

2023-10-24T10:10

2023-10-24T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

инвестиции

кредиты

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный создатель RFID-продукции досрочно погасил выданный городом льготный инвесткредит, позволивший компании нарастить производство и расширить ассортимент, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в 2019 году выдал столичной компании ISBC льготный инвесткредит в размере 100 миллионов рублей под 2% годовых. Предприятие направило средство на увеличение объемов производства и запуск новой линии по выпуску инновационной бумаги. Досрочное погашение займа освободило ресурсы для инвестиций в развитие и разработку продуктов, необходимых российскому рынку", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Разработанная компанией сверхтонкая бумага со встроенной RFID-меткой не имеет аналогов на российском и мировом рынке и может использоваться как обычная бумага для двусторонней офсетной или цифровой печати. При этом, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, мощности предприятия дают возможность ежегодно выпускать до шести миллионов листов формата А3+."Мы благодарны Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства за плодотворное сотрудничество. В этом году интерактивные открытки, произведенные на нашем предприятии, были представлены на стенде Москвы на ПМЭФ и выставке "Иннопром", - рассказал генеральный директор ISBC Никита Кожемякин.

https://ria.ru/20231013/investkredity-1902587295.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, инвестиции, кредиты