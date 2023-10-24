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Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ - РИА Новости, 24.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:38 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/bolid-1905010035.html
Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ
Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ - РИА Новости, 24.10.2023
Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ
Компания, работающая на территории Москвы, разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ, сообщил министр правительства... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:38
2023-10-24T18:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
авто
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Компания, работающая на территории Москвы, разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Объем 16-клапанного двигателя составляет 1,6 литра. На классе авто "Формула" проводят международные соревнования по кольцевым автогонкам разного уровня. В мире есть только несколько компаний, которые производят такого вида машины. Все автомобили данного класса являются уникальными продуктами.Московская компания "АртЛайн Технолоджи" - первое конструкторское бюро, работающее на территории стран Содружеств Независимых Государств, а также на территории Восточной Европы, которая выпустила такое транспортное средство.Как рассказал Овчинский, предприятие начало свою деятельность девять лет назад в столичных "Печатниках", а площадь производства составляла одну тысячу квадратных метров. Компания специализируется на выпуске гоночной техники и строительстве автодромов."За это время компания разработала пять проектов гоночных автомобилей. Новая машина предназначена для тренировочных заездов или участия в гонках молодых спортсменов. Особенность болида – 16-клапанный двигатель ВАЗ объемом 1,6 литра, специально подготовленный мотористами предприятия", – подчеркнул министр."Формула-3" – класс болидов, разработанный в 50-х годах прошлого века. Этот тип транспортного средства специалисты разработали как младший класс гоночных автомобилей после "Формулы-1" и "Формулы-2". Согласно характеристикам, максимальная ширина данного авто - 185 сантиметров, максимальная высота шасси – 96 сантиметров, максимальный вес –700 килограммов с учетом пилота, но без учета бензина.Отечественный болид произведен и выпущен по стандартам "Формулы-3". Были учтены параметры аэродинамической формы, конструкции авто, кабины пилота и так далее.По словам гендиректора компании Александра Нестерова, кабина пилота изготовлена из углепластика с одним внутренним слоем кевлара – синтетического материала повышенной прочности. Мощность уникального российского изделия - 150 лошадиных сил. Кроме того, болид, произведенный в московской компании, имеет спереди торсионную, а не пружинную подвеску.Сейчас на территории российской столицы свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч различных специалистов. Ежегодно на территории Москвы начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых.
https://ria.ru/20231020/moskva-1904102176.html
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владислав овчинский, москва, авто
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Авто

Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ

© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ
Московская компания изготовила болид класса Формула с двигателем ВАЗ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Московская компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Компания, работающая на территории Москвы, разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Объем 16-клапанного двигателя составляет 1,6 литра. На классе авто "Формула" проводят международные соревнования по кольцевым автогонкам разного уровня. В мире есть только несколько компаний, которые производят такого вида машины. Все автомобили данного класса являются уникальными продуктами.
Московская компания "АртЛайн Технолоджи" - первое конструкторское бюро, работающее на территории стран Содружеств Независимых Государств, а также на территории Восточной Европы, которая выпустила такое транспортное средство.
Как рассказал Овчинский, предприятие начало свою деятельность девять лет назад в столичных "Печатниках", а площадь производства составляла одну тысячу квадратных метров. Компания специализируется на выпуске гоночной техники и строительстве автодромов.
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"За это время компания разработала пять проектов гоночных автомобилей. Новая машина предназначена для тренировочных заездов или участия в гонках молодых спортсменов. Особенность болида – 16-клапанный двигатель ВАЗ объемом 1,6 литра, специально подготовленный мотористами предприятия", – подчеркнул министр.
"Формула-3" – класс болидов, разработанный в 50-х годах прошлого века. Этот тип транспортного средства специалисты разработали как младший класс гоночных автомобилей после "Формулы-1" и "Формулы-2". Согласно характеристикам, максимальная ширина данного авто - 185 сантиметров, максимальная высота шасси – 96 сантиметров, максимальный вес –700 килограммов с учетом пилота, но без учета бензина.
Отечественный болид произведен и выпущен по стандартам "Формулы-3". Были учтены параметры аэродинамической формы, конструкции авто, кабины пилота и так далее.
По словам гендиректора компании Александра Нестерова, кабина пилота изготовлена из углепластика с одним внутренним слоем кевлара – синтетического материала повышенной прочности. Мощность уникального российского изделия - 150 лошадиных сил. Кроме того, болид, произведенный в московской компании, имеет спереди торсионную, а не пружинную подвеску.
Сейчас на территории российской столицы свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч различных специалистов. Ежегодно на территории Москвы начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваАвто
 
 
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