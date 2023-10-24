https://ria.ru/20231024/bolid-1905010035.html

Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ

Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ - РИА Новости, 24.10.2023

Столичная компания изготовила болид класса "Формула" с двигателем ВАЗ

Компания, работающая на территории Москвы, разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ, сообщил министр правительства... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:38

2023-10-24T18:38

2023-10-24T18:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

авто

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Компания, работающая на территории Москвы, разработала и изготовила гоночный автомобиль класса "Формула-3" с двигателем ВАЗ, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Объем 16-клапанного двигателя составляет 1,6 литра. На классе авто "Формула" проводят международные соревнования по кольцевым автогонкам разного уровня. В мире есть только несколько компаний, которые производят такого вида машины. Все автомобили данного класса являются уникальными продуктами.Московская компания "АртЛайн Технолоджи" - первое конструкторское бюро, работающее на территории стран Содружеств Независимых Государств, а также на территории Восточной Европы, которая выпустила такое транспортное средство.Как рассказал Овчинский, предприятие начало свою деятельность девять лет назад в столичных "Печатниках", а площадь производства составляла одну тысячу квадратных метров. Компания специализируется на выпуске гоночной техники и строительстве автодромов."За это время компания разработала пять проектов гоночных автомобилей. Новая машина предназначена для тренировочных заездов или участия в гонках молодых спортсменов. Особенность болида – 16-клапанный двигатель ВАЗ объемом 1,6 литра, специально подготовленный мотористами предприятия", – подчеркнул министр."Формула-3" – класс болидов, разработанный в 50-х годах прошлого века. Этот тип транспортного средства специалисты разработали как младший класс гоночных автомобилей после "Формулы-1" и "Формулы-2". Согласно характеристикам, максимальная ширина данного авто - 185 сантиметров, максимальная высота шасси – 96 сантиметров, максимальный вес –700 килограммов с учетом пилота, но без учета бензина.Отечественный болид произведен и выпущен по стандартам "Формулы-3". Были учтены параметры аэродинамической формы, конструкции авто, кабины пилота и так далее.По словам гендиректора компании Александра Нестерова, кабина пилота изготовлена из углепластика с одним внутренним слоем кевлара – синтетического материала повышенной прочности. Мощность уникального российского изделия - 150 лошадиных сил. Кроме того, болид, произведенный в московской компании, имеет спереди торсионную, а не пружинную подвеску.Сейчас на территории российской столицы свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч различных специалистов. Ежегодно на территории Москвы начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых.

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москва

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владислав овчинский, москва, авто